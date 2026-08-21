Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, nesiguranță în unele privințe care au legătură cu o filosofie de viață, cu niște convingeri personale sau niște premize sociale care intră în contradicție cu realitatea pe care Berbecii încep să o înțeleagă tot mai greu și, cu atât mai puțin, să o accepte; nevoie de limpezire sau de distanțare de factorii externi care exercită presiuni în ideea de a adopta neconstrânși o anume direcție de viață și înțelegere a valorilor.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, radicalizare a unei situații profesionale sau de postură socială în care Berbecii nu doresc să se lase conduși, înfrânți sau marginalizați de unde și nevoia de a rezista necondiționat într-o confruntare de opinii și interese.

Pe 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va străbate casa sănătății curente, sporind vitalitatea Berbecilor, permițând practicile de recuperare fizică și psihică și de purificare a organismului. Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, relațiile personale bazate pe gusturi și preocupări comune sau cele bazate pe simpatie, dragoste, atracție vor începe să resimtă recenta intrare a celor două Noduri Lunare pe axa Leu/Vărsător, care vor sublinia importanța fiecărei ipostaze și a fiecărei concluzii referitoare la temeinicia relațiilor interumane.

În ziua de 25 august, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 10 septembrie, va străbate sectorul muncii și al activităților profesionale curente, permițând dialoguri lămuritoare sau o abordare pragmatică a chestiunilor de serviciu.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, nativii vor resimți influența Lunii Pline în Pești, din 28 august, însoțite de o eclipsă de Lună, pe axa celor două case ale sănătății și ale plasamentului profesional ceea ce le va tulbura nativilor unele convingeri sau proiecte de un mai bine salarial.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE