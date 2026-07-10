Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, informații legate de activitatea nativilor la locul de muncă; situație nelămurită în plan salarial pe fondul unei modificări de ultimă oră înăuntrul instituției (reorganizare) sau al nevoii de a pune în aplicare o măsură legislativă; deși premisele nu-i vor favoriza pe nativi, aceștia nu vor putea renunța la contract.

Motivul va rămâne în actualitate până la jumătatea lunii iunie 2027, când situația ar trebui să se limpezească. Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, relațiile parteneriale îi vor chema din nou la ordine, de data aceasta pe fondul Lunii Noi în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida relațiile între soți, asociați, parteneri de afaceri, colaboratori pe principii morale cărora celelalte interese și puncte de vedere vor trebui să li se subordoneze.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, chestiune bănească sau patrimonială care izbucnește brusc, cu sau fără un conflict verbal asociat, dar care îi va pune pe Capricorni în situația de a lua măsurile necesare, până pe 28/29 iulie, în vederea aplanării situației recent create.

Din 17 iulie, după ora 3:17′, șansa de a primi informațiile necesare care, odată puse în aplicare, le vor permite nativilor să rezolve o chestiune legată de o deplasare în străinătate sau, în funcție de vârstă și de context, de găsire a unei soluții pentru continuarea studiilor în străinătate.

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