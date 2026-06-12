Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 iunie 2026

În prima parte a zilei de 13 iunie, stabilitate afectivă, în unele cazuri, în altele indiferență, la chestiunile sufletești.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, stare organică instabilă, fluctuantă; stres, neatenție, incapacități ale nativilor provocate de Luna Nouă, în Gemeni, din 15 iunie, care va introduce „domnia instabilității”. Posibile schimbări („noutăți”) la locul de muncă. Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, Capricornii se vor confrunta cu forța triplei conjuncții Jupiter, Mercur și Lună, activă în casa a VII-a, locuită de zodia Racului.

Tot ceea ce provine de la patronajul acestei case indică o posibilă complicare a situației în plan conjugal sau procesual. Tot ceea ce are o componentă legală ori presupune semnarea unor acte, înțelegeri sau contracte se va lovi de întârzieri, blocaje, condiții ultimative, clauze ridicate (uneori abuziv) chiar înaintea semnării documentelor, în detrimentul Capricornilor.

Negocierile vor înainta greoi iar părțile nu vor putea cădea de acord asupra unei dinamici comune, orgoliile alimentând poziții radicale, nu o dată ridicole prin micimea mizei; partenerii de dialog vor fi inegali prin diferența de vârstă, de pregătire sau de experiență necesară unei colaborări; miza unei afaceri îi va speria prin consecințele insuficient cunoscute de Capricorni; „strâmbe” de la falșii prieteni, intervenții dubioase de la rivali; blocaje de comunicare de care este responsabil Mercur.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, sectorul bunurilor patrimoniale și al avantajelor materiale își va schimba nota generală prin intrarea planetei Venus, pe 13 iunie, în zodia Leului, care va controla acest sector până pe 9 iulie, timp în care va crea premize favorabile unor rezolvări parțiale sau totale cu excepția perioadei cuprinse între 18 iunie când Venus va face o spectaculoasă opoziție cu Pluton.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE