Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, întâlniri care fac plăcere, schimburi de impresii și informații utile, bine venite sau care le aduc nativilor precizările necesare în legătură cu tema abordată cu colegii, prietenii sau cunoscuții ocazionali în împrejurări oficiale (conferințe, întruniri, sesiuni omagiale, ceremonii).

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, treburile casnice se aglomerează, devin sursă de agitație și de neconcordanțe sau de întârzieri; discuții în contradictoriu cu rudele sau cu părinții pe teme minore.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, relațiile personale evoluează normal, fără mari entuziasme dar și fără stres sau tristeți ori amărăciuni asta pentru că, în general, Capricornii vor să păstreze echilibrul afectiv, cel puțin în acest răstimp de sărbătoare și relaxare.

Între 31 decembrie, după or 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, stare organică bună dar, atenție, la riscul unor mici accidente din neatenție în desfășurarea unor activități casnice (mai ales în bucătărie) care se pot solda cu înțepături, lovituri, tăieturi la mâini (degete), brațe, umăr și picioare de la șold până la tălpi.

Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, relațiile parteneriale (poate mai puțin cele de afaceri sau contractuale ori cu asociații, pentru că vor fi, totuși, zile de repaus), cât, mai ales cele între soți sau partenerii de viață fără acte se pot complica, nativii fiind exigenți și fermi pe poziție în cele promise, pretinse sau puse în aplicare, mai ales că aceștia vor beneficia de intrarea planetei Mercur, pe 1 ianuarie, în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita casa I a personalității lor ajutându-i să dezvolte o judecată dreptă, corectă și o abordare, poate severă, dar fără fisuri și să nu ezite, dacă sunt provocați, să transforme disputa într-un război, chiar dacă, apoi, vor regreta lipsa de suplețe.

