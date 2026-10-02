Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, relațiile parteneriale vor fi cam anoste, nu neapărat ostile, dar nici cordiale; în plus, Capricornii s-ar putea confrunta cu reticențele sau cu scepticismul persoanelor cu care vor încerca să aibă discuții pe tema unor interese comune sau cu care se vor întâlni pe aceeași direcție de activitate.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie, timp în care, va reveni în zodia Balanței (între 25 octombrie și 4 decembrie); va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de relațiile de prietenie pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, problemele care s-au conturat tot mai greu de rezolvat în plan financiar, patrimonial sau succesoral, pot să devină urgente; atenție la componenta legală, prin prezența planetei Jupiter, și la cea conflictuală (prin Marte).

Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, cele două case ale comunicării, deplasărilor sau ale proceselor de învățare vor evolua normal, fără provocări. Din 9 octombrie, după ora 11:11, accentul major al săptămânii analizate va veni de la felul în care nativii vor fi solicitați să facă față, deopotrivă, problemelor legate de părinți, de casă, de patrimoniu locativ, gospodărie sau, în cazul celor plecați din țară, al statutului de rezident.