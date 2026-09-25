Echipa națională de fotbal a României debutează în această seară, de la ora 21:45, în noua ediție a Ligii Națiunilor, partidă marcată de revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică.

Locul 1 din grupă promovează direct în Liga A

Duelul de foc cu Suedia, disputat pe Strawberry Arena din Stockholm și transmis de Antena 1, aduce față în față selecționata noastră cu o echipă nordică periculoasă, condusă de vedete precum Isak și Gyokeres, într-un meci esențial pentru parcursul din Grupa 4 a Ligii B.

Locul 1 din grupă promovează direct în Liga A, locul 2 merge la barajul de promovare, locul 3 joacă baraj pentru menținere, iar ultima clasată retrogradează direct în Liga C.

Cum arată primul 11 gândit de Gică Hagi

Cu câteva ore înaintea fluierului de start, GSP.ro dezvăluit și primul unsprezece gândit de Gheorghe Hagi, care va miza pe Ionuț Radu în poartă și pe un atac supriză format din Dennis Man și Louis Munteanu, cu Ianis Hagi în spatele lor. Acesta din urmă va purta și banderola de căpitan.

Iată echipa de start pe care Hagi o va trimite la Solna:

I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi (cpt.) - Man, L. Munteanu

Tricolorii vor evolua într-un echipament de culoare roșie

Naționala României va aborda duelul din această seară într-o cromatică diferită față de cea cu care ne-a obișnuit. Deoarece fotbaliștii suedezi vor folosi echipamentul tradițional galben-albastru, jucătorii pregătiți de Gică Hagi vor îmbrăca în premieră actualul model de tricouri roșii pe Strawberry Arena, a anunțat pe Facebook Federația Română de Fotbal.

Pe lângă noutățile tactice, meciul va consemna și debutul unei noi mingi oficiale fără cusături, special creată pentru precizie și decorată discret cu mesajul motivațional latin „Magnus, Fortis, Audax”.