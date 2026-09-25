Paradoxul din Oman: țara cu cea mai ciudată graniță din lume și stațiunea exotică unde românii pot ajunge cu zbor direct

Harta politică a lumii ascunde adesea anomalii geografice fascinante, însă Sultanatul Oman deține un record absolut greu de egalat. În nordul Peninsulei Arabice, o bucățică din această țară formează o exclavă strategică poziționată ca un ghimpe în Strâmtoarea Hormuz, izolată complet de restul teritoriului național. Mai mult, o altă porțiune omaneză reprezintă o enclavă situată în interiorul Emiratelor Arabe Unite, care la rândul ei adăpostește o minienclavă a EAU. Această configurație de cercuri concentrice teritoriale reprezintă singura situație de acest gen din întreaga lume.

Dincolo de aceste particularități geografice unice, Omanul a devenit o atracție tot mai căutată de călătorii din întreaga lume și, mai nou, de turiștii români, grație pachetelor turistice oferite de agenția de turism DERTOUR România. În timp ce nordul țării impresionează prin fortărețe și relief stâncos, regiunea de sud adăpostește o adevărată oază tropicală care schimbă complet percepția asupra Orientului Mijlociu.

Orașul Salalah, capitala regiunii istorice Dhofar, este piesa de rezistență a turismului omanez. Cunoscut istoric drept centrul mondial al comerțului cu tămâie, Salalah oferă un peisaj surprinzător de verde.

Un lac situat la poalele unui munte împădurit, cu o mare varietate de plante aromatice, în Salalah, Sultanatul Omanului. Sursă foto: Shutterstock

Datorită fenomenului meteorologic Khareef, adică ploile musonice care afectează zona între iunie și septembrie, munții din jur se transformă spectaculos, fiind acoperiți de vegetație luxuriantă, văi verzi numite wadi și cascade spectaculoase.

Piața din România a integrat deja această destinație în circuitele sale estivale și de iarnă. Operată în premieră cu zboruri charter directe din București de către turoperatorul DERTOUR, stațiunea Salalah a devenit o alternativă accesibilă pentru cei care își doresc o vacanță exotică completă.

Spre deosebire de destinațiile clasice care se limitează doar la plajă, un sejur în sudul Omanului îmbină resorturile de 5 stele cu ieșirile în deșertul Empty Quarter, excursiile cu vehicule 4x4 pe vechiul Drum al Tămâiei și croazierele pentru observarea delfinilor și balenelor în Marea Arabiei.

Pentru românii interesați de o escapadă exotică în perioada următoare, agențiile de turism au lansat deja pachetele pentru sezonul 2026, cu prețuri ce pornesc de la 699 de euro de persoană pentru sejururi cu mic-dejun și promoții de Early Booking ce pot ajunge la reduceri cumulate de până la 35%.

Harta Omanului. Sursă foto: Shutterstock

Turiștii au la dispoziție resorturi de lux situate în zona Hawana Salalah, care oferă acces la plaje private de nisip fin, lagune naturale și concepte gastronomice de top.