Interul condus de Cristi Chivu se pregătește pentru primul trofeu al noului sezon. Meciul pentru Supercupa Italiei împotriva celor de la Lazio a fost programat marți, 22 decembrie, pe stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano, a anunțat Serie A.

Supercupa Italiei revine în format clasic pe „San Siro”

Spre deosebire de ultimele ediții desfășurate în Arabia Saudită, confruntarea dintre campioana Italiei și finalista Cupei se va juca pe pământ italian într-o singură manșă, oferindu-i tehnicianului român șansa de a-și adăuga un nou trofeu în palmares chiar în fața propriilor fani.

Arena „San Siro” / „Giuseppe Meazza” va găzdui evenimentul pentru a 13-a oară în istorie - un record absolut pentru această competiție.

Duelul pentru trofeu le aduce din nou față în față pe campioana Italiei, Inter, și pe finalista Cupei Italiei, Lazio, potrivit GSP.ro. Partida se dispută în această formulă deoarece în sezonul precedent „nerazzurrii” au reușit dubla pe plan intern, câștigând atât campionatul, cât și Cupa Italiei.

Oficialii au renunțat la formatul de tip mini-turneu (Final Four cu semifinale și finală) utilizat în precedentele trei sezoane, revenind la rețeta clasică a unei singure manșe decisive.

Negocieri purtate cu Maroc și SUA

Stabilirea locației nu a fost lipsită de tatonări internaționale. Marocul și-a exprimat inițial interesul de a găzdui Supercupa, însă negocierile au stagnat, iar opțiunea ar putea fi reevaluată pentru edițiile viitoare.

De asemenea, au existat discuții și cu parteneri din Statele Unite ale Americii, însă în cele din urmă varianta desfășurării meciului în Italia a rămas cea definitivă.