Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, stabilitate organică și echilibru interior. Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum și le va intensifica o serie de calități (nativii fiind simpatici, spontani, veseli, vorbăreți și inventivi), dar le va da și importante semnale existențiale odată cu deschiderea unui nou ciclu de viață și activitate generat de Luna Nouă în Gemeni, din 15 iunie.

Bani! Banii? Banii… cam așa poate fi ilustrată viața de fiecare zi a acestor nativi între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, când, brusc, vor apărea niște probleme speciale în legătură cu banii în toate ipostazele: fie la nivelul preocupărilor interioare, al frământărilor provocate de o decizie pe care trebuie să o ia, fie la nivelul evenimentelor care se îndreaptă spre ei fără putința de a le amâna sau ignora, punând în prim-plan nevoia de reformulare a stilului de muncă, de a regândi viața personală din perspectiva unei noi realități financiare.

Nota generală va fi una restrictivă și protectivă cu veniturile (economiile).

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, sectorul comunicării va fi influențat de planeta Venus, care, pe 13 iunie, va intra în zodia Leului și, până pe 9 iulie, le va da nativilor șansa de a purta convorbiri importante prin conținutul informațiilor vehiculate ori interesante prin valoarea unor sfaturi utile; deplasări cu spor sau care le pot produce o bucurie (relaxare, lărgirea orizontului de cunoaștere); va începe o perioadă favorabilă susținerii examenelor și verificării cunoștințelor.

Gemenii se vor putea remarca în activitățile publice sau oficiale prin felul în care vor susține un proiect, o soluție, un punct de vedere și prin felul inteligent și autoritar cu care vor gestiona o ședință, o întrunire sau un dialog în condițiile unor dispute și controverse publice profesionale.

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