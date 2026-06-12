Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie va fi nevoie de concentrare și de combativitate (asta nu le va lipsi nativilor!) pentru a duce la bun sfârșit un program social, o misiune profesională importantă sau a face față unui efort constant alcătuit din dificultățile meseriei, din contradicțiile cu colegii și/sau asociații ori disensiunile care funcționează în mediile pe care nativii le frecventează și care nu-i susțin sau le sunt chiar ostile.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, relațiile de prietenie vor trece prin fluctuațiile unei stări de spirit, ale unei atitudini destabilizate de efectele Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, casa a XII-a a sănătății va fi pusă la încercare de un tumult sufletesc și de un val de emoții care le vor spori Leilor anxietatea, pentru că, fundamental, ei nu se simt în apele lor atunci când sunt cuprinși de dor, de nostalgii, de amintiri sau de tristeți. Marcaj legat în planul sănătății ce îndeamnă spre prudență. Posibile crize reumatismale, dureri osoase, alergii, intoleranțe și sensibilități alimentare.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, Luna va tranzita casa I a personalității Leilor și le va spori orgoliul și determinarea. Între 13 iunie și 9 iulie, Venus se va afla, la rândul ei, în acest sector. De aici, o previzibilă stare de bine, de calm, de împlinire: sunt posibile bucurii în plan personal sau o armonie interioară, optimism și echilibru interior.

Dar mai trebuie ținut cont de opoziția Venus/Pluton, prima pe axa Leu/Vărsător, după ultima produsă în august 1797, care va pune un accent versatil pe direcția relațiilor parteneriale, în preajma zilei de 19 iunie, și care va oferi ieșirea dintr-un necaz provocat de un partener asociat, un colaborator, soț, dușman, o instituție sau un proces, printr-o soluție neobișnuită (circumstanță bizară) sau o protecție personală.

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