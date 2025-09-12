Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, comunicare intensă cu apropiații sau cu prietenii, uneori din simpla plăcere a întâlnirii și a schimbului de impresii, alteori din nevoia de cooperare într-o acțiune (inițiativă) de interes comun.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, accent mai puțin plăcut pentru cei care se confruntă cu o sensibilitate gastrică sau metabolică ori cu afecțiuni în care alimentația joacă un rol important (diabet, hepatită, ulcer ș. a.). Disconfort generat de o stare specială organică.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, Luna va tranzita casa I a celor despre care vorbim și le va da acestora forță fizică, tărie de caracter, curaj, rezistență nervoasă la situații care presupun tensiune, constrângere, contradicții, jocuri de putere. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va străbate casa a III-a a informațiilor, a învățăturii și a deplasărilor.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Șansa ca nativii să prindă „din zbor” informații utile lor ori care vor funcționa ca avertismente. Între 18 și 19 septembrie, Mercur va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate (casa a III-a a comunicării, a VII-a a relațiilor parteneriale și a XII-a a relațiilor de prietenie), unde va „tulbura apele” prin informații, vești și comentarii.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, preocupări legate de administrarea banilor, oportunitatea unor cheltuieli sau modalitatea de a „câștiga un ban în plus” prin activități alternative, mai ales că, din 19 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 13 octombrie, va crea situații favorabile, nu spectaculoase, dar utile, pentru a acoperi niște cheltuieli suplimentare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE