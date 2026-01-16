Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, chestiuni personale, complicate de anumite tulburări ale stării de sănătate care nu le vor da pace nativilor, la care se vor adăuga posibile modificări ale activității la locul de muncă, complicându-le nativilor programul de lucru și punându-i în fața unui volum mare de lucru. Situațiile neprevăzute mai pot fi precipitate sau amplificate de Luna Nouă în Capricorn, din 18 ianuarie.

Pe 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va exercita un rol pozitiv asupra relațiilor parteneriale, mai ales a celor între soți și aliați.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, aceleași relații parteneriale vor mai beneficia, din 20 ianuarie, de intrarea Soarelui și a planetei Mercur în zodia Vărsătorului, care vor crea un context favorabil găsirii unei soluții sau depășirii unui impas. Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, mulțumire interioară pentru felul în care vor evolua lucrurile, în urma unor demersuri în planul relațiilor materiale și avantajelor bănești ale nativilor.

În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va imprima un dinamism relațiilor parteneriale. Leii vor fi niște parteneri exigenți, dar corecți și preocupați de construcția unei relații, nu de stricarea ei. Totuși, nota generală a săptămânii va fi dată de importanța, urgența sau ineditul (surpriza) evenimentelor petrecute în acest sector.

Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, disconfort interior provocat de încercările unor persoane de a le impune un mod de a gândi și înțelege lucrurile. Leii nu vor suporta să fie influențați, convinși cu forța sau manipulați, iar la un moment dat, în conjunctura în care se vor afla, vor sesiza aceste tendințe și vor pune imediat punct dialogului. Divergențe ideologice. Renunțarea la unele atașamente.

