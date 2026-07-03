Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, tulburare organică fie de natură cardiacă, fie vasculară, fie stare de agitație provocată de situații de viață neplăcute (certuri, conflict, stres, muncă multă, asumare de riscuri fizice cu efect asupra fiziologiei întregului organism), pe fondul activității unei opoziții intense, dintre Jupiter și Pluton, cu efect asupra sănătății.

Posibile situații critice la locul de muncă, măsuri organizatorice, decizii care îi pot afecta pe nativi. Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Peștilor și va atenua toate tulburările organice sau psihice trăite în perioada anterioară; moment de calm și șansă de reechilibrare, ba, poate chiar, o stare de bine provenind de la niște activități de relaxare care le fac plăcere nativilor și le dau satisfacții culturale, artistice, morale, de credință sau de viață spirituală.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, stres legat de activități le curente care se „învârt” în jurul noțiunii de bani, plăți, achitarea unor datorii.

În ziua de 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și nevoia de a materializa proiectele rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, care presupun nu doar rezolvarea unor treburi mai vechi ci și abordarea sau punerea bazelor unor activități productive.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, comunicare onestă, logică, temperată. În ziua de 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în relațiile parteneriale, în cazul unor împăcări, a semnării unor contracte, a unor asocieri sau a unor colaborări. Inițiativele nefericite ale cuiva din familie, Peștii ar putea să fie lezați în interesele lor patrimoniale.

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