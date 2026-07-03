Fetița se afla în vacanță la bunici, în Vișeu de Jos

Polițiștii au fost anunțați despre accident vineri, în jurul orei 09.35, prin apel la 112.

„Pe raza localității Vișeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane”, a transmis IPJ Maramureș.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus. Din primele verificări făcute de anchetatori, un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi lovit fata de 6 ani, care mergea pe bicicletă, pe același sens de mers.

Copila nu a mai putut fi salvată

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane, pe raza localității Vișeu de Jos. La fața locului au ajuns și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că bărbatul de 52 de ani, aflat la volanul autoutilitarei, ar fi surprins și accidentat minora de 6 ani, care se plimba pe bicicletă. Echipajul medical sosit la locul accidentului nu a mai putut decât să constate decesul fetiței. Potrivit Antena 3 CNN, vehiculul ar fi fost încărcat cu materiale de construcții.

Șoferul a fugit de la locul accidentului, apoi s-a prezentat la Poliție

Primele informații transmise de Poliție au arătat că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. Ulterior, IPJ Maramureș a revenit și a precizat că, după producerea accidentului, martorii s-ar fi manifestat agresiv față de șofer.

„Acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus”, a transmis Poliția, potrivit News.ro.

Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că a plecat de la locul accidentului din cauza reacției martorilor. După ce a anunțat evenimentul rutier, acesta a revenit la fața locului. Polițiștii l-au testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu drugtestul, iar rezultatele au fost negative. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea unei probe de sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și ce măsuri legale se impun.

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