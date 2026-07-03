Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, posibile complicații financiare, apărute relativ din senin sau greu explicabile, ca motivație, dar posibile prin activarea opoziției Jupiter/Pluton, pe axa celor două case ale banilor și beneficiilor materiale, care vor crea probleme supuse unor reguli sau norme juridice pe care nativii le vor gestiona cu dificultate.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, sectorul comunicării curente între nativi și diferite categorii de interlocutori (frați, vecini, cunoscuți ocazionali, colegi sau preopinenți întâlniți în condițiile unei activități profesionale).

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, posibile momente în care nativii vor avea impresia că, asupra lor, se exercită constrângeri, presiuni ori că întregul context socio – profesional le va impune să se supună unor reguli.

În ziua de 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și materializare proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, referitoare la viața lor profesională, la dorința de a progresa sau de a se afirma, în funcție de vârstă și de statutul lor socio – profesional. Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, relații echilibrate în planul prieteniilor sau al cooperării cu cei apropiați.

Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în sectorul comunicării, al deplasărilor, al învățăturii, al examenelor și al relațiilor cu reprezentanții unor instituții. Șansa de a rezolva o chestiune spinoasă „cu vorba bună”. Relație armonică între acest sector și cel al relațiilor de prietenie unde, cineva, poate oferi un ajutor important în planul unei consultări, al unui sfat util, al atenționării asupra riscului unei abordări inadecvate.

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