Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, relațiile personale vor fi puse la încercare de ecoul și de efectul imediat ori pe termen mediu al Lunii Noi în Fecioară, din 21 septembrie (formată în același semn, în acest an, pentru a doua oară) însoțită și de o Eclipsă parțială de Soare.

Faza va fi resimțită de către nativi în sectorul relațiilor de prietenie; aici, se pot petrece tot felul de ipostaze de viață sau de circumstanțe exterioare care pot arunca, însă, o lumină lămuritoare vecină cu dezvăluirea (demascarea?) cu privire la natura unei relații de amiciție sau cu felul de a fi, a gândi și acționa al unui apropiat ceea îi va obliga pe Scorpioni să ia act și să decidă în consecință cu privire la viitorul acelei relații.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, cele două case ale sănătății vor funcționa bine grație intrării Soarelui în casa a XII-a controlată de Balanță a bolilor lungi, karmice, cu explicație genetică dar și a universului interior care, în cazul unora, poate fi supus la încercări.

Soarele, însă, până pe 23 octombrie, va oferi sprijin energetic și o influență pozitivă care va curăța universul interior de gândurile inutile, de suferințele prelungite, de exagerări, oferindu-le nativilor șansa de a se echilibra și/sau, chiar, vindeca de ceea ce credeau, până nu demult, a fi o boală, constatând că nu fusese vorba decât de o acumulare de energii negative care îi destabilizau.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, Luna va tranzita casa I a personalității dar va fi slăbită în postura ei favorabilă nativilor de vecinătatea cu Luna Neagră și, mai ales, cu Marte care, pe 22 septembrie, va intra în zodia Scorpionului și, până pe 4 noiembrie, va fi un aliat al nativilor, în calitate de Guvernatorul lor, oferindu-le rezistență nervoasă la situații defavorabile lor, dar care, alteori, va slăbi și va vicia tranzitele acestei perioade.

