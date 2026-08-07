Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, posibilă agitație provocată de o informație de natură financiară, economică sau fiscală care îi mobilizează pe nativi să verifice și să rezolve respectiva temă în cel mai scurt timp, ajutați și de Marte, care, între 8 și 11 august, va face, pe ultimele grade ale zodiei Gemeni, o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care, în sine, conferă bogăție și înlesnește prosperitatea în comerț, mai ales prin călătorii sau prin relațiile cu străinătatea, dar care poate expune și la pericol de trădare sau eroare.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, răstimp în care Scorpionii vor manifesta din plin indisponibilitatea lor de a se angaja în discuții care produc disconfort interior, pentru că, din 11 august dimineața, Marte va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, le va intensifica sensibilitatea emoțională, insuflându-le o atitudine defensivă, permițându-le nativilor să se lase conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului și transformându-i în ființe retrase care își consumă nemulțumirile în interioritate.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va fi un factor activ care le va permite nativilor să se remarce prin intervențiile verbale (alocuțiuni, discursuri, luări de cuvânt, interpelări, interviuri, conferințe) în domeniul profesional.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, un moment special ar putea avea loc în viața Scorpionilor care să-i propulseze într-o ierarhie socială de succes prin avansare, numire spectaculoasă, premiu, selectare într-un context prestigios, pe fondul forței cu care Luna Nouă în Leu, din 12 august, va acționa asupra carierei și a imaginii lor publice.

Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, relațiile personale vor evolua normal, banal, obișnuit și fără surprize. Stres la locul de muncă; controverse profesionale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE