Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, preocupări pentru o achiziție, pentru păstrarea sau recuperarea unui bun patrimonial înstrăinat în condiții neclare sau incorecte juridic sau financiar, pretenții care vor complica niște relații de familie; dar, din 13 iunie, când planeta Venus va intra în zodia Leului, și până pe 9 iulie, aceste revendicări ar putea avea succesul scontat. Planeta Venus le va mai permite unora dintre nativi să trăiască o perioadă favorabilă pentru a-și petrece timpul într-o casă de vacanță ce aparține familiei, iar altora reamenajarea locuinței sau mutarea într-o nouă locație.

Complicată va rămâne, între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, secvența financiară pe fondul Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie, care, alături de Uranus, va contribui fie la crearea unei situații instabile, fie va genera modificări ale unui context bănesc (salarial) care îi va obliga pe nativi să-și revizuiască puterile financiare ale momentului.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, casa dialogurilor, a schimburilor de informații și opinii pare a fi constrânsă de împrejurări care îl vor obliga pe nativ să se abțină să facă declarații, mărturisiri, confidențe sau să se încerce rezolvarea unui conflict.

Taurii nu vor fi în cea mai bună formă mentală, iar exprimarea și conținutul unor intenții sau dorințe fiind expuse mai puțin logic și obiectiv nu vor da credibilitate punctului lor de vedere. Risc de răstălmăcire sau de amplificare a unei neînțelegeri anterioare.

Relațiile publice, parteneriale sau constituite pe baza intereselor de grup vor funcționa incoerent și ar putea fi lezate. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, posibile disensiuni care vor continua să se manifeste și în următoarele două săptămâni. Nu este exclusă apariția unei constrângeri socioprofesionale care să-i oblige pe nativi să accepte un sacrificiu cu consecințe de ordin financiar.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
Viva.ro
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
GSP.RO
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Adevarul.ro
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
Fanatik.ro
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Stiri Mondene 10:15
Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 iun.
Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
ObservatorNews.ro
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
GSP.ro
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
GSP.ro
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
Parteneri
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
Mediafax.ro
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență
KanalD.ro
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență

Politic

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
Fanatik.ro
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani