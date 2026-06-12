Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, preocupări pentru o achiziție, pentru păstrarea sau recuperarea unui bun patrimonial înstrăinat în condiții neclare sau incorecte juridic sau financiar, pretenții care vor complica niște relații de familie; dar, din 13 iunie, când planeta Venus va intra în zodia Leului, și până pe 9 iulie, aceste revendicări ar putea avea succesul scontat. Planeta Venus le va mai permite unora dintre nativi să trăiască o perioadă favorabilă pentru a-și petrece timpul într-o casă de vacanță ce aparține familiei, iar altora reamenajarea locuinței sau mutarea într-o nouă locație.

Complicată va rămâne, între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, secvența financiară pe fondul Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie, care, alături de Uranus, va contribui fie la crearea unei situații instabile, fie va genera modificări ale unui context bănesc (salarial) care îi va obliga pe nativi să-și revizuiască puterile financiare ale momentului.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, casa dialogurilor, a schimburilor de informații și opinii pare a fi constrânsă de împrejurări care îl vor obliga pe nativ să se abțină să facă declarații, mărturisiri, confidențe sau să se încerce rezolvarea unui conflict.

Taurii nu vor fi în cea mai bună formă mentală, iar exprimarea și conținutul unor intenții sau dorințe fiind expuse mai puțin logic și obiectiv nu vor da credibilitate punctului lor de vedere. Risc de răstălmăcire sau de amplificare a unei neînțelegeri anterioare.

Relațiile publice, parteneriale sau constituite pe baza intereselor de grup vor funcționa incoerent și ar putea fi lezate. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, posibile disensiuni care vor continua să se manifeste și în următoarele două săptămâni. Nu este exclusă apariția unei constrângeri socioprofesionale care să-i oblige pe nativi să accepte un sacrificiu cu consecințe de ordin financiar.

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