Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, mici surprize în plan bănesc; unele pot fi plăcute sau pot anunța o perioadă favorabilă rezolvării unor pretenții sau nemulțumiri salariale, pe fondul speculării inteligente a unui context favorabil sau al aflării unei portițe juridice care să le permită să-și justifice în mod credibil revendicările.

Între 8 și 11 august, aflat pe ultimele grade ale zodiei Gemeni, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conferă onoare militară, promovări și bogăție, intensificând trăsături ca demnitatea, încrederea în sine, dar și aroganța sau violența, înlesnind prosperitatea prin comerț, călătorii sau prin relațiile cu străinătatea. Marte va aduce o schimbare favorabilă pentru situația financiară. Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, dialoguri greoaie, nativii se vor face greu înțeleși, vor dezvolta temeri, rețineri sau nesiguranțe care îi vor dezavantaja pe cei care susțin examene.

Între 11 august și 28 septembrie, Marte va tranzita zodia Racului și va intensifica sensibilitatea emoțională și atitudinea defensivă, făcându-i pe nativi să se lase conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului și transformându-i în ființe retrase care își consumă nemulțumirile în interioritate.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, se va alătura perechii astrale Jupiter/Soare, creând un context de mare intensitate care va fi intensificat de Luna Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, zona relațiilor de familie va fi activă, provocată și îi poate obliga pe apropiații nativilor să se redefinească. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, entuziasm bine controlat, reținut sau chiar împiedicat să se manifeste în planul relațiilor sentimentale; apropiații le vor face reproșuri Taurilor că sunt indiferenți.

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