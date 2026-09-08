Un mesaj RO-Alert a fost emis, marți după-amiază în nordul României, în 5 județe, din cauza detectării unor drone. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână în case și să se adăpostească.

Drona de la Iași s-a prăbușit în Republica Moldova

UPDATE, ora 18.35: Autoritățile de la Chișinău au anunțat marți că serviciul operații aeriene a identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, România.

Ulterior aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia. La ora 17.14 obiectul zburător a dispărut în zona satului. Sturzovca, Bălți. La ora 17.39 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis, se arată în comunicatul transmis de Guvernul de la Chișinău.

Ulterior, la ora 17.26, la dispeceratul ,,Nord’’ de la SNUPAU ,,112’’ a parvenit informația potrivit căreia în extravilanul localității Mihăileni Vechi ar fi căzut un aparat zburător de mici dimensiuni asemănător unei drone. În urma căderii, vegetația uscată a luat foc. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului au intervenit efectivul gărzii USP Rîșcani și angajații poliției.

Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

UPDATE, ora 17.30: Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman, arată instituția într-un comunicat de presă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

Oamenii, îndemnați să-și păstreze calmul

Știre inițială: Locuitorii din județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani au primit un mesaj de avertizare RO-Alert prin care au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul contextului de securitate de la granița României. Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, potrivit Ziarul de Iași.

Autoritățile au transmis populației instrucțiuni clare de protecție, recomandând cetățenilor să își păstreze calmul și să adăpostească de urgență în subsoluri sau spații sigure.

Oamenii au fost sfătuiți să evite deplasările în aer liber, să se îndepărteze de ferestre și să rămână în spații închise.

Reprezentanții ISU le reamintesc cetățenilor că aceste mesaje au un rol strict preventiv și le recomandă să urmărească doar canalele oficiale de informare pentru actualizări privind evoluția situației. Măsurile de alertare rămân active pe durata identificării activității aeriene suspecte în zonă.

Alertă în Galați după ce MApN a detectat semnale radar

Sistemul radar al MApN a detectat pe 24 august, în jurul orei 6.00, semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul, conform unui comunicat oficial. Unul dintre semnale a fost ulterior localizat în zona Târgu Bujor, județul Galați.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la identificarea unor elemente de dronă în curtea unei proprietăți din localitatea Ciușlea, județul Vrancea. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că drona nu avea încărcătură explozivă.

Anterior,o dronă Geran 2 a pătruns în data de 16 august, în spațiul aerian al României, venind dinspre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați și a fost doborât de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.