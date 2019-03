Horoscop weekend 8-10 martie 2019. Luna în Berbec după Luna Nouă, de ziua femeii, înseamnă ceva special! Vezi ce aduce pentru tine!

Multa energie creativa, imaginativa, visatoare, sensibila, romantica si incetosata cu privire la cum se vede realitatea cea pragmatica – iata ce ne aduce energia Pestilor. Nu e de mirare sa fim inca putin bulversati, sa simtim ca ceva se schimba, ca suntem in fata unor noi inceputuri ca situatii de viata, ca relatii sau macar la nivel de credinte si mod de a vedea totul.

Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te de calatorie! Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

Ce sa faci cand Luna este in Berbec?

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un sentiment de vulnerabilitate te poate lua prin surprindere. In loc sa te simti slabit si sa intri in defensiva, imblanzeste-ti pozitia si conecteaza-te la sensibilitatea ta pe care ti-o activeaza Luna in semnul tau. A simti lucruri pe care nu le-ai mai simtit pana acum este un semn ca ti-ai crescut capacitatea de compasiune si iubire. Caritatea si generozitatea incep acasa, deci inainte de a lucra la a-ti extinde iubirea spre altii, incepe prin a-ti oferi tie iertare pentru toate acele momente pentru care te-ai judecat prea aspru. Nu trebuie sa te mai agati de ce a fost. Doar da-ti putina iubire si mergi mai departe.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ce e cu tine, Taurule ? O suspiciune vaga ce iti intra in cap te poate face sa iti incetinesti considerabil ritmul in acest weekend. Nu dauneaza niciodata sa apesi butonul de pauza si sa devii mult mai constient de ce se intampla in jurul tau. Oricum, este mult mai probabil ca exista ceva in interiorul tau de care trebuie sa te ocupi in loc sa crezi ca exista o forta in exteriorul tau de care trebuie sa te protejezi. Din moment ce iesi in afara zonei de confort si faci lucruri curajoase si noi, este foarte natural sa te simti si vulnerabil.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca petreci mai mult timp cu un prieten, vei vedea mai clar diferentele dintre noi dar asta nu trebuie sa te impiedici sa va simtiti bine impreuna. Cand vine vorba de prietenie, nu fii o solutie ce cauta o problema. In schimb, ai incredere ca fiecare persoana ce joaca un rol in viata ta este aici cu un scop bine definit pentru tine. Acea cunostinta ce te enerveaza uneori este exact pe langa cine ai nevoie sa fii acum. De ce ? Iti vei da seama singur(a) pe parcurs.

