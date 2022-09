Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Cu siguranță ți s-a întâmplat măcar o dată ca, din neglijenţă, să îl scapi pe jos şi să ți se spargă ecranul ori carcasa, iar într-o astfel de situație un telefon mobil trebuie lăsat câteva zile sau chiar săptămâni într-un service specializat pentru a fi reparat şi la niște costuri uneori foarte mari.

De aceea, toți cei care se bucură de un astfel de device trebuie să ştie şi cum să-l protejeze pentru a se folosi de el cât mai mult timp posibil. Astfel, cel mai bine este să ai grijă de telefonul tău inteligent și să-l protejezi cu ajutorul unei huse de telefon.

Aceste accesorii s-au transformat rapid dintr-un simplu moft într-o necesitate, iar ca o husă de telefon să fie cât mai eficientă pentru telefonul tău trebuie să fie de calitate și să ofere un mod de protecție cât mai bun pentru telefonul tău. În plus, dacă reușești să și găsești o husă la un preț avantajos atunci ai toate motivele să o cumperi.

Huse pentru telefonul mobil ieftine

Pentru aceia dintre voi care nu sunteți dispuși să plătiți mulți bani pentru o husă de telefon vă recomandăm câteva dintre cele mai accesibile astfel de accesorii.

Una dintre acestea este Husă protecție subacvatică, waterproof, snowproof, impermeabilă pentru telefon sau documente, universală, neagră, PlanetPhone. Husa protejează perfect telefonul împotriva apei atunci când alergi sau faci o plimbare cu bicicleta pe timp de ploaie. De asemenea, este ideală pentru înot, navigație sau pe plajă.

O altă variantă este Husă pentru telefon, compatibilă cu Samsung Galaxy A13, protecție antișoc, Crystal Clear. Este fabricată dintr-un silicon ultra slim high tech, de înaltă calitate, rezistent și flexibil în același timp și îți va proteja telefonul mobil de praful, zgârieturile și șocurile la care este supus zilnic.

Posesorilor de iPhone 11 le recomandăm Husă protecție silicon antișoc TPU transparent. Aceasta este dedicată modelului de telefon și oferă acces la toate funcțiile dispozitivului, la camera foto, porturi, comenzi, etc. Asigură protecție împotriva zgârieturilor și șocurilor, fiind fabricat dintr-un material rezistent și de calitate.

Huse pentru telefonul mobil personalizate

Există o mulțime de utilizatori care își doresc o husă personalizată pentru telefonul lor mobil, iar pentu aceștia avem câteva recomandări.

Prima dintre acestea este Husă anti shock compatibilă cu Xiaomi Redmi Note 10S, Happy Flowers Daisy, premium silicon, Military Grade Drop Protection, AS 513. Este fabricată din silicon premium care nu se îngălbenește repede, oferă o protecție durabilă pentru telefonul tău și are o flexibilitate ridicată. De asemenea, produsul are colțuri ridicate și întărite, care protejezeză dispozitivul împotriva șocurilor și zgârieturilor.

O altă husă de calitate din categoria celor personalizate este Husă compatibilă cu Samsung Galaxy A13 4G, cu apă și sclipici, Glitter, Fashion, protecție cameră, Roz, PlanetPhone. Această husă cu glitter și sclipici oferă un efect 3D spectaculos datorită uleiului mineral transparent, care se află în interiorul husei și care face ca sclipiciul să plutească și să se miște în funcție de mișcările telefonului.

Pentru fanii dispozitivelor Apple avem o altă recomandare, și anume Husă telefon Disney, compatibilă cu iPhone 13 Pro, multicolor, silicon. Carcasa are toate decupajele necesare pentru cameră, mufă pentru încărcător, căști, difuzoare și un cititor de amprente. Grafica este adaptată pentru fiecare model de telefon în ceea ce privește spațiile destinate comenzilor astfel încât să arate cât mai bine și să nu afecteze designul carcasei.

Huse pentru telefoane mobile Samsung

Posesorii de dispozitive marca Samsung au la dispoziție o gamă foarte variată de modele de huse, iar dintre acestea Husa pentru telefon, compatibilă cu Samsung Galaxy Z Fold 3, Electroplating, Negru/Transparent se distinge prin design și preț. Carcasa este ultra-subțire având doar 0,3 mm grosime și nu adaugă volum inutil telefonului. Modelul punctat de la interior previne colectarea bulelor de aer și a umezelii.

O husă care oferă un raport preț/calitate foarte bun este Husa pentru telefon, trandafiri Roz, slim, compatibilă Samsung Galaxy A12 / M12, silicon, multicolor. Este o husă modernă și elegantă, iar modelul floral face ca telefonul tău să aibă un design unic. Husa 3D Diamond este rezistentă la zgârieturile și la șocurile la care este supusă zilnic.

O altă husă foarte rezistentă disponibilă la un preț foarte accesibil este Husă telefon pentru Samsung Galaxy A13 4G, piele ecologică, Dreamcatcher II. Aceasta este o carcasă de tip „flip-cover” fabricată din piele ecologică, este foarte confortabilă și durabilă în timpul utilizării și oferă o rezistență mare la șocuri de tot felul.

Huse pentru iPhone

Evident, nu i-am uitat pe utilizatorii de iPhone, în special pe cei care folosesc modelul iPhone 13 Pro. Acestora le recomandăm Husă telefon, silicon, compatibil cu iPhone 13 Pro, roșu. Husa este se mulează perfect pe telefon, este rezistentă la apă, oferă o protecție înaltă împotriva căderilor și zgârieturilor și este disponibilă în cinci culori: alb, roz, turcoaz, roșu și negru.

Celor care utilizează modelul iPhone 13 Mini le recomandăm Husa telefon, silicon, compatibil cu iPhone 13 Mini, turcoaz. Husa din silicon lichid pentru iPhone 13 Mini oferă un nivel ridicat de protecție atât pentru ecran, cât și pentru cameră și este oferită în aceeași paletă de culori ca husa anterioară.

În sfârșit, Husă telefon 3 în 1, Ainoya, sticlă, compatibilă cu iPhone 13 Pro Max, transparent. Carcasa este realizată din materiale noi de proveniență germană, este învelită într-un strat sofisticat, care este rezistent la zgârieturi și la îngălbenire și asigură transparența carcasei un timp îndelungat. Pachetul include și două folii protectoare pentru ecran. Prima este Ainoya, este ultra-subțire fiind realizată din sticlă securizată 9H de înaltă calitate. Cea de-a doua este hidrofobă și oleofobă, care o face anti-amprentă și rezistentă la murdărie.

Astăzi, husele pentru telefoanele mobile se găsesc într-o varietate impresionantă de forme, culori și modele, ceea ce face să reprezinte una dintre cele mai accesibile și mai practice soluții prin care să-ți protejezi dispozitivul împotriva căzăturilor și a zgârieturilor. O husă pentru telefonul mobil reprezintă o investiție mică în comparație cu avantajele pe care un astfel de produs le poate oferi, așa că nu ezita să achiziționezi cea mai potrivită husă pentru a-ți proteja smartphone-ul personal. Așadar, este clar că husa pentru telefonul mobil nu mai este un moft sau doar o tendință, ci reprezintă un accesoriu necesar pentru orice utilizator de smartphone.

