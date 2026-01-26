Un experiment viral

Postarea s-a viralizat rapid în mediul online. În plin val de ger, meteorologul Jennifer McDermed a scos o farfurie cu paste afară și a arătat cum acestea au înghețat instantaneu.

Minneapolis reached a low of -21°F and a wind chill of -45°F this morning! Ouch! Obviously I had to do the pasta experiment 😝 pic.twitter.com/RuQkCb7ACY — Jennifer McDermed (@McDermedFox9) January 23, 2026

„Este 100% real”

Demonstrația a avut loc în Minneapolis, unde temperaturile au coborât până la minus 29 de grade Celsius, iar temperatura resimțită a ajuns la minus 42. „Evident că a trebuit să fac experimentul cu pastele”, a scris McDermed într-o postare pe platforma X, alături de imagini care o arată ținând în aer o furculiță cu paste complet înghețate.

Fotografiile și videoclipul au devenit rapid virale, fiind vizualizate de milioane de ori. Într-o postare ulterioară, aceasta confirmat autenticitatea imaginilor: „Este 100% real. Farfuria este încă pe terasa mea. Vreți să veniți să le încercați la cină?”

This is 100% real. Still sitting on my deck. Want to come over and try it for dinner? pic.twitter.com/MkQNVefmCM — Jennifer McDermed (@McDermedFox9) January 23, 2026

Jennifer McDermed lucrat până de curând la postul tv local KMSP Minneapolis, dar a luat „o scurtă pauză profesională”, înainte de a se muta în California. Între timp, ea continuă să ofere informații și recomandări publicului, în contextul condițiilor meteo extreme din SUA.

Valul de frig din Statele Unite este alimentat de furtuna Fern, care a traversat Vestul și centrul SUA și a ajuns în zone din Sud și de pe Coasta de Est, aducând ninsori și precipitații înghețate.

Mai mult de 160.000 de oameni au rămas fără curent electric şi mii de zboruri au fost anulate

Peste 160.000 de oameni au rămas fără curent electric, în timp ce peste 4.000 de zboruri au fost anulate înaintea unei furtuni puternice de iarnă care amenință estul Statelor Unite, relatează Reuters.

Meteorologii au anunţat că zăpada, lapoviţa şi ploaia îngheţată, însoţite de temperaturi extrem de scăzute, vor afecta două treimi din estul Statelor Unite începând de duminică şi până săptămâna viitoare.

Preşedintele american Donald Trump a calificat furtuna așteptată drept „istorică” şi a aprobat, sâmbătă, instaurarea stării de urgenţă în statele Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana şi Virginia de Vest.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE