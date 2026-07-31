Cabiria a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală, însă atunci când postează imagini de familie, fanii sunt mereu curioși să descopere noi detalii despre cei apropiați. De curând, fiica Maiei Morgenstern a ales să le arate urmăritorilor săi o parte din momentele frumoase petrecute alături de cei dragi.

În imagini, ginerele Maiei Morgenstern a fost surprins într-o ipostază emoționantă, alături de micuțul său. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”, a scris Cabiria pe contul de socializare.

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Actrița Maia Morgenstern trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa: la începutul lunii septembrie, 2025, fiica ei, Cabiria, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Micuțul poartă un nume cu semnificație profundă – Amos Ezra -, însă nu va avea parte de un botez creștin, așa cum se întâmplă, de obicei, în familiile din România. Motivul este simplu: în religia iudaică, botezul nu există.

În tradiția iudaică, în locul botezului are loc Brit Milah, un ritual străvechi care simbolizează legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu. Acesta se realizează la opt zile după naștere și constă în circumcizie la băieți, urmată de o ceremonie în cadrul căreia i se atribuie oficial numele.

În tradiția iudaică, în locul botezului are loc Brit Milah, un ritual străvechi care simbolizează legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu. Acesta se realizează la opt zile după naștere și constă în circumcizie la băieți, urmată de o ceremonie în cadrul căreia i se atribuie oficial numele.

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