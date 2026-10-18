Susține Susține

În 1996, a început să caute comori pe o plajă. În 21 de ani a strâns 870 de monede de aur și argint și un lacăt al cărui cod nu a fost descifrat niciodată: „Strălucea ca soarele în mâna mea”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Un vânător de comori amator, „copleșit” după ce a descoperit o comoară uriașă de aur dintr-o naufragie din secolul al XVI-lea
În 1996, a început să caute comori pe o plajă. În 21 de ani a strâns 870 de monede de aur și argint și un lacăt al cărui cod nu a fost descifrat niciodată: „Strălucea ca soarele în mâna mea”. Sursă foto: Profimedia Images
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Peter Hughes a început să caute comori pe o plajă din Țara Galilor în 1996, înarmat cu un detector de metale. A revenit în același loc de peste 1.000 de ori, iar cele mai multe căutări s-au încheiat fără niciun rezultat. După 21 de ani, adunase aproximativ 870 de monede de aur și argint, provenite de pe o navă care se scufundase în urmă cu peste patru secole, potrivit BBC.

Cuprins:

A găsit prima monedă de aur în 1996: „Strălucea ca soarele în mâna mea”

Peter Hughes, un britanic în vârstă de 69 de ani, și-a petrecut mai bine de două decenii căutând comori pe plaja Margam, din Neath Port Talbot, Țara Galilor. Totul a început în 1996, după ce furtunile au îndepărtat o parte din nisipul care acoperea resturile unei nave scufundate. Bărbatul a descoperit atunci prima monedă de aur. Își amintește și acum momentul în care a ridicat-o de pe plajă.

„Când am ridicat moneda din nisip, iar nisipul a căzut de pe ea, strălucea ca soarele în mâna mea”, a povestit Hughes pentru BBC.

La început, nici măcar nu și-a dat seama ce găsise. Pe una dintre fețele monedei apărea imaginea unui sfânt care ținea o corabie, iar bărbatul a crezut că este un simplu jeton. Când a întors-o și a văzut stema Portugaliei, a înțeles că avea în mână o monedă adevărată, foarte veche. Era o piesă portugheză de aur, de tip São Vicente, bătută între 1555 și 1557, în timpul domniei regelui Ioan al III-lea, iar descoperirea l-a făcut să continue căutările timp de 21 de ani.

A revenit pe aceeași plajă de peste 1.000 de ori

Între 1996 și 2017, Peter Hughes a petrecut mii de ore pe plaja Margam, folosind detectorul de metale. A mers acolo de peste 1.000 de ori, însă cele mai multe vizite s-au terminat fără vreo descoperire. Bărbatul a recunoscut că a avut nevoie de multă răbdare și de o mare toleranță la dezamăgiri pentru a continua. Ceea ce îl făcea să revină era posibilitatea de a găsi ceva nou, iar determinarea lui a dat roade.

Peter Hughes, în vârstă de 69 de ani, a descoperit sute de monede și artefacte după ce furtunile au dat la o parte nisipul care ascundea epava navei comerciale Ann Francis. Comoara uriașă de aur face parte dintr-un naufragiu din secolul al XVI-lea. Sursă foto: Profimedia Images
Peter Hughes, în vârstă de 69 de ani, a descoperit sute de monede și artefacte după ce furtunile au dat la o parte nisipul care ascundea epava navei comerciale Ann Francis. Comoara uriașă de aur face parte dintr-un naufragiu din secolul al XVI-lea. Sursă foto: Profimedia Images

Treptat, colecția a crescut până la aproximativ 870 de monede de aur și argint. Pe lângă acestea, Hughes a recuperat obiecte personale, ustensile de bucătărie, instrumente folosite pe nave și alte artefacte din secolele XV-XVI, pe măsură ce furtunile și mișcarea nisipului scoteau la suprafață obiectele pierdute cu sute de ani în urmă.

De unde proveneau cele 870 de monede de aur și argint

Cercetările arheologilor au arătat că obiectele provin de pe o navă comercială engleză, numită Ann Francis, care s-a scufundat în 1583. Potrivit Muzeului Național al Țării Galilor, vasul plecase în octombrie 1583 spre Peninsula Iberică, transportând o încărcătură de grâu. La vremea respectivă, Spania importa cereale și alte produse, pe care le plătea inclusiv cu aur și argint provenite din teritoriile cucerite în America Centrală și de Sud.

Ann Francis se întorcea spre portul englez King's Lynn, cu plata pentru grâu și alte mărfuri comerciale, când a fost surprinsă de o furtună violentă, a fost împinsă spre țărmul Țării Galilor și a naufragiat în 28 decembrie 1583, potrivit calendarului folosit atunci. Arheologii consideră că o posibilă eroare de navigație sau vânturile puternice dinspre sud ar fi putut determina căpitanul să intre în Canalul Bristol, în loc să navigheze prin Canalul Mânecii. Cea mai mare parte a încărcăturii s-a pierdut. Se estimează că numai aproximativ un sfert din banii transportați la bord au fost recuperați până acum.

Printre obiecte se află și un lacăt vechi de peste 400 de ani, al cărui cod nu a fost descifrat

Colecția adunată de Hughes nu conține doar monede. Unul dintre cele mai neobișnuite obiecte este un lacăt din alamă, prevăzut cu un sistem de închidere pe bază de combinație. Specialiștii cred că acesta provenea de la unul dintre cuferele în care erau păstrate monede sau documente importante ale navei. Codul lacătului nu a fost descifrat nici până astăzi.

HtmlCode

Au fost recuperate și monede spaniole din perioada regilor Ferdinand și Isabella, piese de argint bătute în Mexic în secolul al XVI-lea, monede portugheze și taleri din statele germane. Printre cele mai interesante se numără o monedă de argint de trei reali, produsă în monetăria din Ciudad de México în anii 1536-1537, una dintre primele monede bătute pe continentul american. Cercetătorii au identificat peste 120 de monede mexicane de argint printre obiectele găsite pe plajă.

Au mai fost recuperate un fluier folosit pentru transmiterea comenzilor la bord, instrumente de navigație, greutăți pentru verificarea monedelor, linguri, fragmente de vase, accesorii vestimentare și proiectile. Obiectele le oferă istoricilor informații despre comerțul maritim și viața celor care călătoreau pe navele secolului al XVI-lea.

Povestea navei ascunde și un scandal cu contrabandiști, jefuitori și o femeie acuzată de vrăjitorie

Documentele din secolul al XVI-lea arată că naufragiul a provocat un conflict între autoritățile și nobilii locali, care revendicau drepturi asupra epavei și mărfurilor recuperate. Proprietarul navei, Francis Shaxton, provenea dintr-o familie de negustori cunoscută pentru implicarea în contrabandă. După naufragiu, un nobil local a acuzat aproximativ 100 de persoane că au participat la jefuirea epavei. Șase persoane au fost arestate având asupra lor obiecte provenite de pe navă.

În inventarele întocmite atunci apar tunuri, ancore, frânghii, trei cufere cu lacătele sparte, mirodenii, textile și bani de argint. Dar poate cel mai neobișnuit detaliu se află într-un registru parohial din acea perioadă. Documentul menționează moartea a 14 marinari pe coasta de vest a Angliei, în decembrie 1583. Cercetătorii consideră că aceștia ar fi putut face parte din echipajul navei Ann Francis.

Registrul atribuia morțile unei femei din King's Lynn, cunoscută drept Mother Gabley, acuzată de vrăjitorie. Arheologul Alastair Willis, de la Muzeul Național al Țării Galilor, a explicat că valoarea colecției nu este dată numai de obiectele descoperite, ci și de documentele istorice care păstrează poveștile marinarilor, jefuitorilor și negustorilor implicați.

Ce s-a întâmplat cu tezaurul descoperit după 21 de ani

Peter Hughes a mărturisit că, inițial, nu știa ce să facă cu toate obiectele descoperite. În cele din urmă, a luat legătura cu Amgueddfa Cymru, Muzeul Național al Țării Galilor. Bărbatul consideră că descoperirile fac parte din patrimoniul regiunii și trebuie să fie accesibile publicului.

„Obiectele și comoara aparțin oamenilor”, a declarat el pentru BBC.

Privind colecția expusă, Hughes a recunoscut că se gândește la aventurile din filmul „Pirații din Caraibe”. Tezaurul a fost prezentat publicului pentru prima dată în 26 iunie 2026, în cadrul expoziției „Tides of Treasure”, organizată la National Waterfront Museum din Swansea. Expoziția poate fi vizitată până în iunie 2027. Locul de pe plaja Margam unde au fost făcute descoperirile a fost declarat sit arheologic protejat, pentru conservarea eventualelor resturi ale navei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Țara Galilor
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Gsp.ro
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Frunze galbene de arțar pe o creangă de copac, cu razele puternice ale soarelui strălucind printre ele pe fundalul unui cer senin de toamnă.
Știri România
07:41
Vremea se încălzește în România, cu temperaturi de 25 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM pentru perioada 18-28 octombrie 2026
Rezultatele loto din 18 octombrie 2026
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 18 octombrie 2026. Report de aproape 3 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste”
Adevarul.ro
Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste”
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Punctele de stabilitate aduc un plus la pensie după 25 de ani de contribuții. Cum se aplică cele trei praguri
Financiarul.ro
Punctele de stabilitate aduc un plus la pensie după 25 de ani de contribuții. Cum se aplică cele trei praguri
Parteneri
Superliga.ro
Rapid - Corvinul 2-0. Dubla lui Dobre a rezolvat meciul după pauză
Superliga.ro
Petrolul - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 | Remiză pe ploaie la Ploiești
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Denis Alibec și Anca Surdu
Stiri Mondene
08:58
Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Anca Surdu a născut o fetiță
Radu Ștefan Bănică
Exclusiv
Stiri Mondene
17 oct.
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, studentă în America: „Îi face bine că se călește”
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
Mediafax.ro
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața Mariei, românca găsită spânzurată de un măslin în Italia
Observatornews.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața Mariei, românca găsită spânzurată de un măslin în Italia
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Luca Niculescu si Ilie Bolojan (1)
Politică
07:40
Ilie Bolojan și Luca Niculescu semnează azi acordul de susținere a noului Guvern, dar doar până la trecerea bugetului
Ilie Bolojan alături de Mircea Abrudean și Gabriel Andronache, la sediul PNL din Modrogan. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
17 oct.
Stenograme din ședința PNL în care partidul lui Bolojan a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, majoritar PSD: „Domnule președinte, e un reproș pe care vi-l fac direct”
Parteneri
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
Ziaruldeiasi.ro
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
„Băgat la dubă” cu amenințarea CNCD, Pancu e apărat după 2-0 cu Corvinul: „E absurd să pretinzi că lupți cu xenofobia, dar rasismul e acceptabil”
Fanatik.ro
„Băgat la dubă” cu amenințarea CNCD, Pancu e apărat după 2-0 cu Corvinul: „E absurd să pretinzi că lupți cu xenofobia, dar rasismul e acceptabil”
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Știri Externe
09:53
Franța în flăcări, în urma protestului anti-sărăcie. Peste 1.200 de arestări și confruntări dure cu poliția: „Cucerim Bastilia!”. Testul lui Macron
Știri Externe
09:50
În 1966, un arhitect a creat chioșcurile de ziare K67. După 60 de ani recuceresc lumea, dar „e groaznic să lucrezi în ele”
Știri Externe
09:34
Turnul istoric de 43 de metri al Primăriei din Limoges, veche de 143 de ani, s-a prăbușit în flăcări în timpul revoltelor din Franța / VIDEO
Stiri Mondene
09:33
Rareș Cojoc, vacanță în Mauritius cu iubita și cei trei copii. Ce imagini au publicat el și Claudia Dumitru
Citește mai multe
TRENDING
Longevitate
17 oct.
Dormim cu o oră mai mult: cum funcționează regula „2-3-2” la schimbarea orei de toamnă
Infrastructura
17 oct.
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la CNAIR să verifice DN71 Bâldana - Târgoviște
Știri România
17 oct.
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Un vânător de comori amator, „copleșit” după ce a descoperit o comoară uriașă de aur dintr-o naufragie din secolul al XVI-lea
Lifestyle
09:14
În 1996, a început să caute comori pe o plajă. În 21 de ani a strâns 870 de monede de aur și argint și un lacăt al cărui cod nu a fost descifrat niciodată: „Strălucea ca soarele în mâna mea”
horoscopul zilei de astăzi 18 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
17 oct.
Horoscop 18 octombrie 2026. Săgetătorii pot primi o veste importantă de la un prieten sau de la un protector de-al lor
Ce preferă românii când își aleg vacanțele de iarnă. Foto: magnific.com
Analiză
Cultură și Vacanțe
17 oct.
Vacanța de iarnă se reinventează: românii caută experiențe spectaculoase, dincolo de clasicele târguri de Crăciun
Șoricel mic pe un teren acoperit de mușchi verde
Lifestyle
17 oct.
Un șobolan în curte nu apare întâmplător: ce semnale transmite despre gospodăria ta și cum poți interveni
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Rezultatele loto din 18 octombrie 2026
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 18 octombrie 2026. Report de aproape 3 milioane de euro la 6/49, categoria I
Gheorghe Vasile Hogas din satul Spiesti, Neamt. Sursa foto: Vlad Chirea
ExclusivReportaj
Știri România
07:15
Bătrânul de la marginea lumii. Mesaj pentru politicieni: „Ce mănânci tu, aşa şi ceilalţi. Noi am fost 14 copii, ce-o mâncat tata, ne-o dat şi nouă, nu că el a mâncat carnea şi noi borşul”
Imagine cu caracter ilustrativ cu un avion F-16 în misiune aeriană. Foto: Getty Images
Știri România
17 oct.
Mesajul șefului Statului Major după ce două drone rusești tip Geran au fost doborâte în 4 minute de piloții români de F-16 deasupra Mării Negre
Florin Manole este propunerea PSD pentru Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu. Foto: Hepta
Știri România
17 oct.
Majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, prioritățile lui Florin Manole, propus de PSD la Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu