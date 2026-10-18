Ilie Bolojan și Luca Niculescu semnează azi acordul de susținere a noului Guvern, dar doar până la trecerea bugetului

Ilie Bolojan și premierul desemnat Luca Niculescu sunt așteptați să semneze duminică, 18 octombrie, acordul care va permite PNL să susțină instalarea noului Guvern. Înțelegerea vine însă cu o condiție importantă și nu îi oferă viitorului Executiv sprijin politic nelimitat. Liberalii vor vota învestirea Guvernului, dar vor rămâne în opoziție, scrie News.ro.

Ilie Bolojan și Luca Niculescu ar urma să semneze acordul duminică după-amiază

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat sâmbătă, după ședința conducerii partidului, că urmează să semneze în această după-amiază un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul stabilește condițiile în care liberalii vor susține instalarea noului Guvern, deși partidul nu va face parte din Executiv.

Principala cerință este respectarea țintelor de deficit bugetar asumate de România prin guvernările anterioare. Bolojan a explicat că menținerea acestor angajamente este necesară pentru accesarea fondurilor europene, păstrarea încrederii investitorilor și reducerea cheltuielilor bugetare, condiții care ar permite și crearea premiselor pentru relansarea economiei.

Spre deosebire de un acord politic pe termen lung, înțelegerea dintre PNL și premierul desemnat va avea o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului de stat, care este esențial pentru stabilitatea economică a României și pentru evaluările agențiilor internaționale de rating.

Bolojan spune că prelungirea crizei politice ar fi afectat încrederea românilor în stat

Decizia PNL de a vota Guvernul Luca Niculescu a fost luată după mai bine de cinci luni în care România a fost condusă de un guvern interimar. Ilie Bolojan a susținut că prelungirea acestei situații ar fi agravat problemele instituțiilor și ar fi dus la o scădere puternică a încrederii cetățenilor în stat.

Liderul liberal i-a criticat pe PSD și AUR pentru moțiunea de cenzură pregătită în primăvară, afirmând că cele două partide au contribuit la declanșarea crizei politice fără să ofere o soluție de guvernare, și a apărat activitatea Guvernului interimar, susținând că, în ciuda atribuțiilor limitate, acesta a reușit să asigure finalizarea procesului de absorbție a fondurilor europene prin PNRR. El a mai afirmat că Executivul a trecut prin evaluările agențiilor de rating, a menținut direcția economică a României și a asigurat funcționarea de bază a instituțiilor publice.

Ilie Bolojan recunoaște că PNL poate pierde politic prin susținerea Guvernului Niculescu

Președintele liberalilor a admis că decizia de a susține instalarea unui Guvern din care PNL nu va face parte poate aduce costuri electorale partidului. Cu toate acestea, Bolojan a susținut că o eventuală continuare a crizei ar fi afectat și mai mult încrederea românilor în instituțiile publice, dar a insistat că partidul a ales să acorde acest vot pentru a permite funcționarea normală a statului.