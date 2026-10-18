Proprietara unei grădinițe a otrăvit 247 de copii cu plumb timp de mai bine de un an. A primit pedeapsa maximă, în China

Sute de copii au ajuns să aibă probleme grave de sănătate după ce au mâncat preparatele servite zilnic la grădiniță. Totul a pornit de la o practică pe care conducerea instituției o considera o metodă de a atrage mai mulți părinți. Ancheta a scos la iveală detalii șocante, iar cazul s-a încheiat cu șase condamnări, inclusiv una la închisoare pe viață, potrivit Associated Press.

Proprietara grădiniței a fost condamnată la închisoare pe viață

Li Huifang, femeia care administra grădinița privată Heshi Peixin, din orașul Tianshui, provincia Gansu, a fost condamnată vineri, 16 octombrie 2026, la închisoare pe viață, după unul dintre cele mai grave scandaluri de siguranță alimentară din China. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Popular Intermediar din Lanzhou, care a găsit vinovate șase persoane de producerea și comercializarea unor alimente toxice și dăunătoare sănătății. Instanța a dispus și confiscarea unor bunuri personale ale proprietarei în valoare de 500.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 75.000 de dolari.

Directoarea executivă a grădiniței, Zhu Jinglin, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o amendă de 300.000 de yuani, aproximativ 45.000 de dolari. Alți patru angajați ai bucătăriei au fost condamnați la pedepse cuprinse între șase și opt ani de închisoare. Potrivit instanței, conducerea grădiniței le-a cerut bucătarilor să adauge în alimente substanțe toxice, deși acestea nu erau destinate consumului uman.

Ce puneau angajații în mâncarea copiilor

Ancheta a arătat că personalul grădiniței folosea pigmenți industriali pentru a colora preparatele servite copiilor. Coloranții erau cumpărați de pe internet, iar pe ambalajele lor scria clar că nu sunt comestibili. Cu toate acestea, angajații îi amestecau cu făina pentru a pregăti prăjituri și chifle colorate.

Printre preparatele contaminate se numărau prăjituri cu curmale, în trei culori, și chifle cu porumb și cârnați. Scopul era ca mâncarea să arate mai atrăgător pentru copii și părinți, dar și în fotografiile publicate pentru promovarea grădiniței. Potrivit unei investigații oficiale prezentate de The Guardian în iulie 2025, conducerea grădiniței spera că imaginile cu mâncare frumos colorată vor contribui la atragerea mai multor copii.

În mod surprinzător, instituția cumpărase anterior și coloranți alimentari, care erau chiar mai ieftini. Conducerea a preferat însă pigmenții industriali, deoarece ofereau culori mai intense. Practica a început în mai 2024 și a continuat până la descoperirea cazului, în iulie 2025. Potrivit anchetei, preparatele contaminate erau servite, în medie, de șase ori pe lună.

247 dintre cei 251 de copii aveau niveluri anormale de plumb în sânge

Scandalul a izbucnit în iulie 2025, după ce mai mulți copii au început să prezinte probleme de sănătate. Unii se plângeau de dureri abdominale și greață, iar părinții au relatat inclusiv cazuri în care dinții copiilor se înnegriseră. Analizele medicale au scos la iveală o situație gravă. Dintre cei 251 de copii înscriși la grădiniță, 247 aveau niveluri anormale de plumb în sânge, potrivit rezultatelor finale ale investigației. Și peste 20 de angajați au prezentat valori ridicate.

Inițial, autoritățile anunțaseră 233 de copii afectați, însă numărul a crescut după extinderea verificărilor. În timpul anchetei au fost analizate și mostre de mâncare. Într-un preparat cu porumb și cârnați au fost descoperite 1.340 de miligrame de plumb pe kilogram, iar într-o prăjitură cu curmale, 1.052 de miligrame pe kilogram. Concentrațiile depășeau de peste 2.000 de ori nivelul permis.

Analizele medicale ale unor copii au fost falsificate

Ancheta a scos la iveală și probleme grave privind modul în care autoritățile și personalul medical au gestionat situația. Rezultatele analizelor de sânge ale cel puțin doi copii au fost modificate pentru a indica valori ale plumbului mult mai mici decât cele reale.

De asemenea, au ieșit la iveală și probleme legate de funcționarea grădiniței. Instituția funcționa fără o autorizație corespunzătoare, iar autoritățile locale nu efectuaseră inspecțiile necesare. În urma scandalului, au fost declanșate investigații și proceduri disciplinare care au vizat zeci de persoane din administrația locală, sistemul medical și instituțiile de control.

Ce s-a întâmplat cu cei 247 de copii

În iulie 2025, autoritățile anunțau că 235 de copii fuseseră internați, iar majoritatea terminaseră deja prima etapă de tratament. La acel moment, nivelul de plumb din sângele copiilor tratați scăzuse, în medie, cu aproximativ 40%, potrivit datelor prezentate de autorități și citate de The Guardian. Ulterior, autoritățile au anunțat continuarea monitorizării medicale a copiilor afectați.