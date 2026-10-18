Rațiile de hrană ale militarilor români, de vânzare pe internet. Cât costă mâncarea destinată soldaților

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Rațiile de hrană ale Armatei Române au ajuns la vânzare pe internet, deși nu se găsesc în magazinele obișnuite. Reporterii Observator au cumpărat două pachete de la soția unui militar din Buzău, care le-a dezvăluit de unde provin. Și mai surprinzător este răspunsul Ministerului Apărării despre ce riscă soldații care își vând rațiile.
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Mâncarea destinată soldaților români poate fi cumpărată de oricine caută pe site-urile de anunțuri. Rațiile individuale de luptă, inscripționate cu însemnele Armatei Române, sunt scoase la vânzare de militari din mai multe unități, potrivit unei anchete Observator. Pentru a afla cum ajung aceste produse în afara armatei, reporterii l-au contactat pe unul dintre vânzători.
Au ajuns la o locuință din Buzău, unde au fost întâmpinați de soția unui militar. Femeia a ieșit la poartă cu două pungi de hrană și le-a vândut cu 140 de lei, adică 70 de lei fiecare. Întrebată de unde provin produsele, aceasta a explicat că soțul ei le primește de la unitatea militară unde lucrează. Femeia a confirmat că poate aduce și alte pachete, spunând că militarii primesc astfel de rații și că în interior se găsesc mai multe alimente.
Reporterii au întrebat-o direct dacă mâncarea vine din armată, iar răspunsul a fost afirmativ. Printre produsele despre care femeia a vorbit se numără ceaiul, mierea și diferitele preparate alimentare.
Reporterii au găsit și un militar care oferea asemenea pachete. Bărbatul a confirmat că lucrează în armată și că rațiile provin de la unitatea militară.
„Sunt din Armata Română!”, a spus acesta, întrebat despre proveniența produselor.
Militarul le-a explicat reporterilor că urmează să participe la o aplicație militară luna viitoare și că atunci va primi alte rații, pe care le-ar putea oferi spre vânzare. În mod normal, aceste pachete sunt păstrate în depozitele unităților și distribuite militarilor în timpul exercițiilor sau în situații de urgență. Nu sunt produse destinate comercializării obișnuite, dar faptul că poartă însemnele Armatei Române le face căutate inclusiv de pasionații de obiecte și echipamente militare.
În magazinele specializate, o rație de hrană asemănătoare poate costa peste 200 de lei, potrivit Observator. În schimb, cele două pachete cumpărate de reporteri au costat doar 70 de lei bucata.
Fiecare rație prezentată în anchetă cântărește aproximativ trei kilograme și conține alimente suficiente pentru 24 de ore. Pachetele sunt concepute astfel încât militarii să se poată hrăni atunci când participă la exerciții sau misiuni și nu au acces la o bucătărie. Meniul prezentat de Observator seamănă mai degrabă cu unul pregătit pentru o excursie lungă decât cu o conservă obișnuită.
Pentru prânz, pachetul conține pui biryani, un preparat cu influențe asiatice, biscuiți digestivi, cuburi de fructe și pudră pentru o băutură izotonică cu aromă de portocale. La cină, soldații au friptură de vită cu sos de piper, ananas, gem de fructe, biscuiți de ovăz și o băutură izotonică cu aromă de ananas. În pachet se mai găsesc și trei porții de cafea.
Produsele sunt ambalate pentru a putea fi transportate și păstrate în condițiile specifice activităților militare. Rațiile individuale de luptă fac parte din sistemul de hrănire al Armatei Române și sunt distribuite personalului care desfășoară misiuni sau exerciții pentru care nu poate fi asigurată hrana caldă obișnuită.
Deși alimentele sunt destinate armatei, comercializarea lor pe internet nu atrage automat sancțiuni disciplinare. Contactat de Observator, Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost înregistrate cazuri de sustragere a rațiilor din depozitele militare. Instituția a precizat și că militarii care vând aceste pachete nu riscă sancțiuni disciplinare.
Rațiile individuale de luptă sunt achiziționate de Ministerul Apărării prin licitații publice, iar sumele cheltuite de stat sunt considerabile. În iulie 2024, MApN a publicat o informare oficială despre achizițiile de hrană pentru militari. Potrivit instituției, Forțele Terestre Române lansaseră în 2022 o licitație pentru maximum 266.337 de rații individuale de luptă, cu o valoare estimată de peste 66 de milioane de lei, fără TVA. Prețul unitar prevăzut în acea procedură era de 248 de lei, fără TVA.
Până în iulie 2024, armata încheiase cinci contracte subsecvente, pentru 104.185 de pachete, în valoare totală de aproximativ 32,3 milioane de lei, fără TVA. MApN explica atunci că rațiile erau produse de companii din Spania și Suedia, iar furnizorii erau obligați să le eticheteze în limba română. Prețurile respective provin dintr-o achiziție mai veche și nu demonstrează că pachetele vândute în ancheta Observator au fost cumpărate de stat la același cost.
Ministerul Apărării pregătește și o nouă achiziție de rații individuale de luptă. Potrivit anunțului de participare publicat în septembrie 2026, valoarea estimată a contractului este de 35.223.000 de lei. Procedura este organizată de Unitatea Militară 01836 și vizează furnizarea a maximum 150.000 de rații pentru personalul Forțelor Aeriene Române.
Acordul-cadru ar urma să se desfășoare pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea încheierii unor contracte subsecvente în fiecare an, în funcție de necesități și de fondurile disponibile, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 22 octombrie 2026.