Momentul în care piloții români de F-16 doboară cele două drone rusești Geran în doar 4 minute, deasupra Mării Negre

Două drone rusești de atac au fost doborâte de piloții români de F-16, sâmbătă seară, 17 octombrie, după ce au pătruns în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale a publicat duminică imagini din timpul intervenției, surprinse chiar din cabina unui avion de luptă. În înregistrare se văd lansarea unui proiectil și norul de fum apărut în timpul misiunii desfășurate deasupra Mării Negre.

Imaginile surprinse din cabina unui F-16 românesc

Ministerul Apărării Naționale a publicat duminică, 18 octombrie, imagini din timpul misiunii în care două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au interceptat și doborât două drone de atac din familia Geran, care intraseră neautorizat în spațiul aerian național. Înregistrarea a fost realizată în timpul intervenției de sâmbătă seară și provine de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate!”, a transmis MApN pe pagina oficială de Facebook.

În imaginile distribuite de minister se vede perspectiva pilotului aflat la bordul unui avion F-16, cu Marea Neagră și linia orizontului în față. Într-unul dintre cadre apare lansarea unui proiectil, urmată de imagini în care se distinge un nor de fum.

„Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a mai transmis instituția.

Două drone Geran au fost doborâte la patru minute distanță, deasupra Mării Negre

Misiunea a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, după ce radarele Armatei Române au detectat mai multe ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest, la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor. La ora 17.43, două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a intercepta țintele. Prima dronă a pătruns în spațiul aerian al României la ora 17.59 și a fost doborâtă două minute mai târziu, la ora 18.01. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, aceasta a fost neutralizată la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina.

O a doua dronă a fost interceptată și doborâtă la ora 18.05, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Astfel, între doborârea primei drone și neutralizarea celei de-a doua au trecut patru minute. Ministerul Apărării a precizat că prima dronă a evoluat două minute în spațiul aerian al României, iar cea de-a doua, cinci minute. Ambele aparate au fost distruse deasupra apelor teritoriale românești, de două aeronave F-16 diferite.

MApN a confirmat că țintele erau drone de atac din familia Geran

După încheierea misiunii, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că cele două aparate doborâte erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune.

„Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a transmis Radu Miruță.

Și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis un mesaj de apreciere pentru piloții care au executat misiunea. Acesta a subliniat că intervenția a demonstrat pregătirea militarilor, capacitatea de reacție rapidă și importanța deciziilor luate în asemenea situații. Generalul a dat asigurări că protejarea cetățenilor și a spațiului aerian românesc reprezintă o prioritate pentru Armată.

Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României în ultima săptămână

Potrivit MApN, sistemele radar au detectat în opt situații distincte ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România, numai în ultima săptămână. În patru dintre aceste situații, dronele au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. În aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. În urmă cu doar câteva zile, nava comercială „Wine Trader” a fost cuprinsă de un incendiu violent în apropiere de Sulina, după ce mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al României.