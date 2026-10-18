Susține Susține

Condimentul care costă 35.000 de euro kilogramul se cultivă și în România. Povestea românului care a început cu 1.000 de bulbi și are acum 150.000 de plante

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Sofran (1)
Condimentul care costă 35.000 de euro kilogramul se cultivă și în România. Povestea românului care a început cu 1.000 de bulbi și are acum 150.000 de plante. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstok
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un kilogram costă până la 35.000 de euro, iar pentru a-l obține sunt necesare aproximativ 150.000 de flori, culese și prelucrate manual. În județul Bihor, un român întors din străinătate a început cu 1.000 de bulbi aduși din Anglia și a ajuns să cultive aproximativ 150.000 de plante. Acum speră să obțină un kilogram din condimentul considerat unul dintre cele mai scumpe din lume, potrivit Știrile ProTV.

Cuprins:

Un român a început să cultive șofran cu 1.000 de bulbi aduși din Anglia

Mircea Bronț locuiește în comuna Cociuba Mare, județul Bihor și, împreună cu soția sa, a muncit ani întregi în străinătate, iar la un moment dat cei doi au decis să investească banii câștigați într-o afacere care să le permită să rămână acasă. Au analizat mai multe posibilități, inclusiv creșterea struților, dar în cele din urmă au ales șofranul, unul dintre cele mai scumpe condimente din lume.

În 2021, familia a cumpărat primii 1.000 de bulbi din Anglia și i-a plantat într-o grădină în care până atunci cultivase legume. Un an mai târziu a achiziționat încă 8.000 de bulbi, iar în al treilea an încă 15.000. Între timp, cultura s-a dezvoltat, iar familia a început să obțină propriul material de plantare, adaptat condițiilor din Bihor.

Potrivit Agerpres, familia cultivă acum șofran pe 25 de ari, adică 2.500 de metri pătrați. Terenul este lucrat de membrii familiei, care se ocupă și de recoltare, prelucrare și comercializare. Pe lângă condiment, Mircea Bronț vinde și bulbi de șofran celor interesați să înceapă o cultură.

Pentru sezonul de recoltare din octombrie 2026, cultivatorul estimează că ar putea obține aproximativ un kilogram de șofran din cele 150.000 de plante.

Ce este șofranul și de ce costă până la 35.000 de euro kilogramul

Șofranul este un condiment obținut din florile plantei Crocus sativus, care aparține familiei Iridaceae. Florile sunt mov sau violet-deschis, iar în interior au trei stigmate roșii, lungi și subțiri, singurele părți recoltate pentru obținerea condimentului. După ce sunt desprinse din floare, stigmatele sunt uscate și devin firele de șofran folosite în bucătărie.

Prețul ridicat nu vine din dimensiunea plantei sau din dificultatea de a o face să crească, ci mai ales din cantitatea extrem de mică de condiment obținută din fiecare floare și din munca necesară pentru recoltare. Potrivit Royal Horticultural Society, organizație britanică specializată în horticultură, sunt necesare aproximativ 150 de flori pentru un singur gram de șofran uscat, ceea ce înseamnă că pentru un kilogram trebuie recoltate și prelucrate aproximativ 150.000 de flori.

Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, dar puțini știu cum ajunge, de fapt, în bucătărie. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, dar puțini știu cum ajunge, de fapt, în bucătărie. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Fiecare floare trebuie culeasă, iar cele trei stigmate sunt separate manual de restul plantei. După uscare, cantitatea rezultată este mult mai mică decât greutatea materialului proaspăt. Mircea Bronț explica, într-un interviu publicat în 2024, că stigmatele pot pierde aproximativ 80% din greutatea inițială în timpul uscării. Din 100 de grame proaspăt culese rămân, astfel, aproximativ 20 de grame de condiment.

Prețul diferă însă în funcție de calitate, origine și modul de comercializare. Șofranul de calitate superioară poate ajunge la aproximativ 35 de euro gramul, echivalentul a 35.000 de euro kilogramul, iar vânzarea în cantități mici poate avea alte prețuri decât comercializarea angro.

De unde provine șofranul și cum a ajuns să fie cultivat în România

Șofranul are o istorie de peste 3.000 de ani și a fost folosit în mai multe civilizații din zona Mediteranei și a Orientului Mijlociu. Deși este asociat frecvent cu Iranul și Persia, cercetările genetice moderne indică Grecia drept locul în care a apărut planta cultivată astăzi.

Un studiu publicat în 2019 în revista Molecular Phylogenetics and Evolution a arătat că șofranul cultivat provine dintr-o specie sălbatică numită Crocus cartwrightianus, întâlnită în Grecia, cel mai probabil în zona Attica, din apropierea Atenei. Ulterior, cultivarea șofranului s-a răspândit în alte părți ale lumii, inclusiv în Persia, India, Spania și în alte țări europene.

Șofranul este numit adesea „aurul roșu”, iar prețul lui explică imediat de ce. Se cultivă în mai multe țări, dar Iranul este lider, mondial și ajunge în preparate celebre din toată lumea. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Șofranul este numit adesea „aurul roșu”, iar prețul lui explică imediat de ce. Se cultivă în mai multe țări, dar Iranul este lider, mondial și ajunge în preparate celebre din toată lumea. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În România, cultura comercială de șofran este încă o activitate de nișă, dar nu una complet nouă. Se pare că primele culturi au apărut încă din 2010 în Bihor, pentru ca, în anii următori, să se extindă și în alte județe, printre care Arad, Iași, Suceava și Vrancea.

Familia Bronț a început propria cultură în 2021, folosind bulbi importați din Anglia. Între timp, plantele s-au adaptat condițiilor locale, iar cultivatorii le înmulțesc singuri.

Ce sol trebuie să aibă o cultură de șofran

Șofranul nu are nevoie de un pământ foarte bogat pentru a crește, însă există o condiție esențială: apa nu trebuie să rămână la rădăcinile plantei. Potrivit Royal Horticultural Society, Crocus sativus preferă un sol bine drenat, în care apa se infiltrează ușor și nu băltește după ploi. Planta se poate dezvolta în soluri nisipoase, lutoase sau calcaroase, cu reacție neutră ori alcalină. Este recomandat un teren însorit, în care să primească lumină directă o mare parte din zi, iar terenurile grele, compacte, care rețin excesiv apa, pot favoriza putrezirea bulbilor.

Mircea Bronț a explicat că problema principală pentru această cultură este apa care stagnează în sol, nu lipsa precipitațiilor. De altfel, șofranul are un ciclu de vegetație diferit de cel al multor plante cultivate la noi. Înflorește toamna, în timp ce vara intră în perioada de repaus. Acesta este și unul dintre motivele pentru care poate fi cultivat în zone cu veri calde și relativ uscate, dacă terenul are un drenaj corespunzător.

Când și cum se plantează șofranul

Șofranul nu se cultivă din semințe, ci prin organe subterane asemănătoare bulbilor, numite mai exact bulbotuberculi. Planta cultivată este sterilă și nu produce semințe viabile iar înmulțirea se face prin apariția unor noi bulbotuberculi, care se dezvoltă în jurul celui inițial. Potrivit specialiștilor, perioada potrivită pentru plantare este sfârșitul verii, inclusiv luna septembrie, în funcție de condițiile locale, iar florile apar, de regulă, în octombrie, uneori mai târziu în primul an.

După înflorire, planta continuă să vegeteze în timpul sezonului rece, iar spre sfârșitul primăverii partea de la suprafață se usucă. Vara, bulbotuberculii rămân în repaus. În timp, aceștia se înmulțesc, iar unii dintre cei noi pot avea nevoie de doi sau trei ani pentru a ajunge să producă flori.

Cum se recoltează condimentul de 35.000 de euro kilogramul

Recoltarea este partea cea mai migăloasă a culturii de șofran. Florile trebuie culese și prelucrate cu grijă, pentru că din fiecare sunt păstrate numai cele trei stigmate roșii. Acestea se desprind manual, uneori cu ajutorul unei pensete, fără a fi confundate cu staminele galbene ale florii. Urmează uscarea, etapă importantă pentru păstrarea aromei și obținerea produsului finit. Condimentul trebuie apoi depozitat în recipiente închise ermetic, ferite de lumină și umezeală.

Stigmatele de șofran culese manual, apoi uscate cu grijă la temperatură scăzută pentru a le păstra aroma și uleiurile esențiale. Procesul de extracție este complex și necesită muncă manuală intensivă. Sursă foto: Getty Images
Stigmatele de șofran culese manual, apoi uscate cu grijă la temperatură scăzută pentru a le păstra aroma și uleiurile esențiale. Procesul de extracție este complex și necesită muncă manuală intensivă. Sursă foto: Getty Images

Familia Bronț desfășoară manual aceste operațiuni, de la întreținerea culturii până la ambalarea produsului, iar afacerea românului este gândită pe termen lung. Familia urmărește să obțină venituri dintr-un produs de nișă, dar și din comercializarea bulbilor.

La ce se folosește șofranul și de ce este atât de căutat

Șofranul este folosit mai ales pentru aroma sa și pentru culoarea galben-aurie pe care o oferă preparatelor. Este unul dintre ingredientele cunoscute pentru paella spaniolă și risotto italian, dar se utilizează și în preparate cu orez, pește, carne, sosuri și deserturi. Condimentul este foarte concentrat, astfel că, în multe rețete, sunt suficiente doar câteva fire pentru o porție. Înainte de folosire, firele uscate pot fi lăsate într-o cantitate mică de apă caldă, pentru ca aroma și culoarea să fie distribuite mai uniform în preparat.

Iar șofranul produs de familia Bronț ajunge inclusiv la restaurante, săli de evenimente, ciocolaterii și producători de cosmetice naturale. Prețul extrem de ridicat face însă ca șofranul să fie și un produs vulnerabil la falsificare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: agricultura Stiri Bihor
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Gsp.ro
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Mai multe bancnote de euro. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Știri România
09:15
Un împrumut de 36.000 euro s-a transformat într-o datorie uriașă de peste 310.000 euro, în București
Frunze galbene de arțar pe o creangă de copac, cu razele puternice ale soarelui strălucind printre ele pe fundalul unui cer senin de toamnă.
Știri România
07:41
Vremea se încălzește în România, cu temperaturi de 25 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM pentru perioada 18-28 octombrie 2026
Parteneri
Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste”
Adevarul.ro
Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste”
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Punctele de stabilitate aduc un plus la pensie după 25 de ani de contribuții. Cum se aplică cele trei praguri
Financiarul.ro
Punctele de stabilitate aduc un plus la pensie după 25 de ani de contribuții. Cum se aplică cele trei praguri
Parteneri
Superliga.ro
Rapid - Corvinul 2-0. Dubla lui Dobre a rezolvat meciul după pauză
Superliga.ro
Petrolul - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 | Remiză pe ploaie la Ploiești
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Denis Alibec și Anca Surdu
Stiri Mondene
08:58
Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Anca Surdu a născut o fetiță
Radu Ștefan Bănică
Exclusiv
Stiri Mondene
17 oct.
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, studentă în America: „Îi face bine că se călește”
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
Mediafax.ro
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața Mariei, românca găsită spânzurată de un măslin în Italia
Observatornews.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața Mariei, românca găsită spânzurată de un măslin în Italia
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Luca Niculescu si Ilie Bolojan (1)
Politică
07:40
Ilie Bolojan și Luca Niculescu semnează azi acordul de susținere a noului Guvern, dar doar până la trecerea bugetului
Ilie Bolojan alături de Mircea Abrudean și Gabriel Andronache, la sediul PNL din Modrogan. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
17 oct.
Stenograme din ședința PNL în care partidul lui Bolojan a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, majoritar PSD: „Domnule președinte, e un reproș pe care vi-l fac direct”
Parteneri
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
Ziaruldeiasi.ro
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
„Băgat la dubă” cu amenințarea CNCD, Pancu e apărat după 2-0 cu Corvinul: „E absurd să pretinzi că lupți cu xenofobia, dar rasismul e acceptabil”
Fanatik.ro
„Băgat la dubă” cu amenințarea CNCD, Pancu e apărat după 2-0 cu Corvinul: „E absurd să pretinzi că lupți cu xenofobia, dar rasismul e acceptabil”
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Știri Externe
09:53
Franța în flăcări, în urma protestului anti-sărăcie. Peste 1.200 de arestări și confruntări dure cu poliția: „Cucerim Bastilia!”. Testul lui Macron
Știri Externe
09:50
În 1966, un arhitect a creat chioșcurile de ziare K67. După 60 de ani recuceresc lumea, dar „e groaznic să lucrezi în ele”
Știri Externe
09:34
Turnul istoric de 43 de metri al Primăriei din Limoges, veche de 143 de ani, s-a prăbușit în flăcări în timpul revoltelor din Franța / VIDEO
Stiri Mondene
09:33
Rareș Cojoc, vacanță în Mauritius cu iubita și cei trei copii. Ce imagini au publicat el și Claudia Dumitru
Citește mai multe
TRENDING
Longevitate
17 oct.
Dormim cu o oră mai mult: cum funcționează regula „2-3-2” la schimbarea orei de toamnă
Infrastructura
17 oct.
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la CNAIR să verifice DN71 Bâldana - Târgoviște
Știri România
17 oct.
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
horoscopul zilei de astăzi 18 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
17 oct.
Horoscop 18 octombrie 2026. Săgetătorii pot primi o veste importantă de la un prieten sau de la un protector de-al lor
Ce preferă românii când își aleg vacanțele de iarnă. Foto: magnific.com
Analiză
Cultură și Vacanțe
17 oct.
Vacanța de iarnă se reinventează: românii caută experiențe spectaculoase, dincolo de clasicele târguri de Crăciun
Șoricel mic pe un teren acoperit de mușchi verde
Lifestyle
17 oct.
Un șobolan în curte nu apare întâmplător: ce semnale transmite despre gospodăria ta și cum poți interveni
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ
Un părinte și doi copii se îndepărtează de cameră pe o stradă din oraș, mergând alături de un autobuz cu două etaje de un roșu aprins (1)
Cultură și Vacanțe
17 oct.
Turiștii vor plăti mai mult pentru transport în Londra. Biletele de autobuz urmează să se scumpească pentru prima dată în ultimii patru ani
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Rezultatele loto din 18 octombrie 2026
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 18 octombrie 2026. Report de aproape 3 milioane de euro la 6/49, categoria I
Gheorghe Vasile Hogas din satul Spiesti, Neamt. Sursa foto: Vlad Chirea
ExclusivReportaj
Știri România
07:15
Bătrânul de la marginea lumii. Mesaj pentru politicieni: „Ce mănânci tu, aşa şi ceilalţi. Noi am fost 14 copii, ce-o mâncat tata, ne-o dat şi nouă, nu că el a mâncat carnea şi noi borşul”
Imagine cu caracter ilustrativ cu un avion F-16 în misiune aeriană. Foto: Getty Images
Știri România
17 oct.
Mesajul șefului Statului Major după ce două drone rusești tip Geran au fost doborâte în 4 minute de piloții români de F-16 deasupra Mării Negre
Florin Manole este propunerea PSD pentru Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu. Foto: Hepta
Știri România
17 oct.
Majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, prioritățile lui Florin Manole, propus de PSD la Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu