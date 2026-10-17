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Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Mai multe persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă și adăpostindu-se sub umbrele acoperite de zăpadă în timpul unui viscol puternic.
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027: ce arată șase modele meteo pentru SUA, Canada și Europa, pe fondul fenomenului Super El Niño. Sursa foto: Gettyimages
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Cele mai recente date din șase modele meteorologice sezoniere indică o iarnă 2026-2027 cu ninsori peste medie în sudul și centrul Statelor Unite și cantități mai mici de zăpadă în nordul țării, în sudul Canadei și în cea mai mare parte a Europei. Prognozele Severe Weather Europe indică un început lent al sezonului, cu cele mai importante episoade de ninsoare în a doua jumătate a iernii și la începutul primăverii. Pentru România, estimările anunță o iarnă 2026-2027 ușor mai săracă în ninsori decât media ultimilor 30 de ani.

Cuprins:

Cum s-au schimbat estimările pentru fiecare regiune în octombrie

Sezonul de ninsoare va începe lent în decembrie, iar cel mai puternic semnal privind cantitățile de zăpadă va apărea în a doua jumătate a iernii, cu posibilitatea de a se prelungi până la începutul primăverii. Acesta este un tipar caracteristic unui episod puternic de El Niño.

Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România, restul Europei, SUA și Canada / Imagine generată cu ajutorul AI
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România, restul Europei, SUA și Canada / Imagine generată cu ajutorul AI

Analiza Severe Weather Europe prezintă hărțile complete ale prognozei ninsorilor, inclusiv modificările față de estimările din luna precedentă, distribuția geografică a zăpezii și perspectivele pentru stațiunile de schi. De asemenea, a fost inclus un instrument, Snowfall Explorer, care permite consultarea prognozei detaliate pentru state, provincii, regiuni și țări din Statele Unite, Canada și Europa.

Cea mai recentă prognoză a cantităților de zăpadă realizată de modelul ECMWF între rulările din septembrie și octombrie arată o schimbare clară în direcția unor ninsori mai abundente în sudul și centrul Statelor Unite. Creșteri importante apar în valea fluviului Ohio și în partea centrală a regiunii Midwest, de aproximativ 2,7 inchi, în sudul Marilor Câmpii și în Texas, de 2 inchi, precum și în sud-vest și în sudul Munților Stâncoși, de aproximativ 1,5 inchi. La această distanță temporală, tendința generală a ninsorilor este mai importantă decât valorile exacte.

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În nord-estul Statelor Unite, datele indică o creștere a cantităților de zăpadă, în special în Maine, New Hampshire și Vermont. În schimb, estimările din octombrie reduc cantitățile prognozate pentru nordul Marilor Câmpii, partea superioară a regiunii Midwest și unele zone din Montana și Wyoming.

În Canada, datele din octombrie indică o creștere a cantităților de zăpadă în Quebec, cu aproximativ 6,7 centimetri, precum și în Columbia Britanică și în provinciile atlantice. În schimb, în regiunile Preriilor și în Ontario, estimările au scăzut cu câțiva centimetri față de prognoza din septembrie.

În Europa, perspectiva ninsorilor s-a deteriorat. Harta diferențelor realizată de ECMWF arată cantități mai mici de zăpadă decât în septembrie în cea mai mare parte a continentului, cele mai mari scăderi fiind estimate în regiunile sudice și centrale.

Aceste modificări continuă o tendință deja conturată și sporesc încrederea în tiparul general al iernii din emisfera nordică. Semnalul sezonier este influențat în mare măsură de un episod puternic de Super El Niño în Oceanul Pacific.

Cum influențează fenomenul Super El Niño ninsorile din timpul iernii

Cea mai recentă analiză a apelor tropicale ale Oceanului Pacific, bazată pe date NOAA CRW, arată regiunea afectată de anomalii termice pozitive semnificative asociate fenomenului El Niño. Cele mai mari anomalii ale temperaturii oceanului se înregistrează în partea estică, unde valorile depășesc temperatura normală cu 7 grade Celsius (12,6 grade Fahrenheit) pe o suprafață extinsă. Un fenomen de această amploare este de așteptat să influențeze tiparele meteorologice sezoniere până în primăvara anului 2027.

Cele mai multe episoade El Niño ating intensitatea maximă la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii. Un El Niño puternic este asociat, de regulă, cu extinderea curentului-jet din Pacific, presiune atmosferică mai scăzută, temperaturi mai reduse și un aport mai mare de umezeală în sudul Statelor Unite. Această combinație poate crește considerabil potențialul de ninsoare în regiunile centrale, sudice și estice ale Statelor Unite, dacă există suficient aer rece. Deficite importante de zăpadă au fost înregistrate în nord-vestul Pacificului, în regiunea Marilor Lacuri și în nord-estul Statelor Unite. Acest lucru este pus pe seama unei anomalii de presiune ridicată deasupra Canadei, care limitează pătrunderea aerului rece și poate împiedica menținerea unor traiectorii ale furtunilor în nord.

Un exemplu despre ceea ce este posibil într-un asemenea context îl oferă ultimul episod de Super El Niño, din iarna 2015-2016. La scurt timp după Crăciunul din 2015, traiectoria furtunilor din sud a provocat un viscol sever în New Mexico, Texas și Oklahoma. Fenomenul a dus la închiderea autostrăzii Interstate 40 pe tronsonul dintre Albuquerque și Amarillo.

În ianuarie 2016, o furtună puternică, devenită istorică, a acoperit coasta de est a Statelor Unite cu cantități mari de zăpadă. În total, peste 100 de milioane de oameni au fost afectați.

Cercetările citate în analiza Severe Weaher Europe arată că răspunsul ninsorilor devine mai pronunțat pe măsură ce fenomenul El Niño se intensifică. În mod obișnuit, se conturează deficite de zăpadă în mare parte din nordul Statelor Unite. Cantitățile de zăpadă sunt însă influențate puternic de temperatură. Prin urmare, chiar și o traiectorie a furtunilor favorabilă sudului nu garantează ninsori peste medie dacă temperaturile rămân prea ridicate.

Cum arată, așadar, cea mai recentă prognoză pentru iarna 2026-2027?

Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027: Statele Unite și Canada

Conform datelor provenite din mai multe modele meteorologice, o zonă extinsă cu ninsori peste medie se conturează din Nevada și Utah spre Arizona și New Mexico, precum și în Kansas și Nebraska. O regiune mai largă cu un semnal de creștere a cantităților de zăpadă acoperă sudul Marilor Câmpii, sudul Statelor Unite și sudul Munților Apalași. În schimb, prognoza indică un tipar opus în regiunile nordice ale Statelor Unite și în sudul Canadei.

Nord-vestul Pacificului, Idaho și Montana, regiunea Marilor Lacuri și nordul statului New England sunt vizate de ninsori sub medie. Cel mai mare deficit de zăpadă este prognozat în prezent în nord-vestul Statelor Unite și în zona statului Michigan. În regiunile din apropierea Golfului Mexic, în Florida și în sudul statului Texas, cantitățile de zăpadă sunt estimate în jurul valorilor normale, aceste zone înregistrând oricum rareori ninsori.

Cantitatea totală de zăpadă nu indică însă și momentul în care va fi atins vârful sezonului de ninsoare. Pentru a evidenția această evoluție, a fost realizată o hartă pe baza datelor provenite de la mai multe modele, care arată luna în care creșterea cantităților de zăpadă față de normal este cea mai mare, în intervalul decembrie-martie. Așa cum era de așteptat, nicio regiune nu înregistrează cea mai mare creștere a ninsorilor în decembrie. Acesta este un semnal tipic pentru El Niño, asociat unui început lent al sezonului. Ianuarie se evidențiază în regiunea Great Basin și în zona centrală a Marilor Câmpii, în timp ce februarie aduce principalul semnal de creștere a ninsorilor în sud-vestul Statelor Unite, în sudul țării și spre est. Martie iese în evidență în Colorado, sudul statului Wyoming și vestul statului Nebraska, prelungind sezonul de ninsoare până la începutul primăverii. Zonele gri indică regiunile în care nicio lună nu este prognozată să înregistreze cantități de zăpadă peste medie. Acestea acoperă cea mai mare parte a nordului Statelor Unite și jumătatea sudică a Canadei.

Cea mai importantă modificare din ultima rulare privește nord-estul Statelor Unite, unde prognoza a crescut cu 7,3 cm față de luna precedentă. Cu toate acestea, cantitatea totală estimată pentru iarnă rămâne sub medie în ambele modele.

Valea fluviului Ohio și partea centrală a regiunii Midwest au câștigat 6,8 cm și indică acum mai multă zăpadă în ambele modele. De asemenea, sudul Marilor Câmpii și Texasul au o perspectivă mai favorabilă pentru ninsori. În schimb, nordul Marilor Câmpii și nordul Munților Stâncoși au pierdut o parte din cantitățile de zăpadă estimate în ultima rulare. Totuși, imaginea generală nu s-a schimbat: totalul ninsorilor din timpul iernii rămâne peste medie în Marile Câmpii și sub medie în Munții Stâncoși. În cazul Canadei, trei regiuni au înregistrat creșteri ale cantităților de zăpadă estimate, însă prognoza rămâne sub medie. Acesta este un tipar caracteristic unei ierni influențate de un episod puternic de Super El Niño.

Efectele fenomenului se vor resimți însă și în alte regiuni ale emisferei nordice.

Europa: cum arată prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027

Pentru Europa, prognoza indică un semnal clar pentru un sezon cu ninsori mai reduse în cea mai mare parte a continentului. Potrivit mediei celor șase modele sezoniere, anomaliile negative ale cantităților de zăpadă acoperă aproape toate regiunile vestice, centrale și sudice. Cele mai mari deficite sunt estimate pe coasta de vest a Scandinaviei, în nordul Regatului Unit și în partea vestică a Balcanilor. Doar extremitatea nord-estică a continentului și unele porțiuni restrânse ale regiunilor montane nordice indică ninsori peste medie.

În cea mai mare parte a Europei de vest, centrale și sudice, nicio lună nu este prognozată să înregistreze cantități de zăpadă peste normal. Februarie se evidențiază într-o zonă extinsă din estul și centrul continentului spre nord-est, precum și în unele regiuni nordice. În martie, condițiile peste medie sunt estimate și în extremitatea nordică a Europei. Acest tipar indică faptul că eventualele perioade cu ninsori mai abundente în Europa sunt mai probabile în a doua jumătate a iernii, în perioada în care frigul sezonier atinge intensitatea maximă. Toate regiunile analizate au pierdut din cantitățile de zăpadă estimate în prognoza din octombrie. Cele mai mari scăderi apar în zonele sudice și centrale. Ambele modele indică acum cantități totale de zăpadă sub medie pentru toate cele șapte regiuni principale analizate.

Pentru o analiză mai detaliată a tendințelor și a semnalelor privind ninsorile, Severe Weather Europe a pregătit instrumentul Snowfall Explorer, care permite consultarea prognozelor regionale și a estimărilor pentru fiecare stat, provincie sau țară din Statele Unite, Canada și Europa, atât pentru întregul sezon, cât și pentru fiecare lună.

Prognoza ninsorilor în România

Infograficele prezentate cu ajutorul Snowfall Explorer oferă o prognoză sezonieră realizată pe baza modelului meteorologic ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) pentru sezonul de iarnă 2026-2027 în România.

Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România. Sursa foto: Severe Weather Europe
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România. Sursa foto: Severe Weather Europe

1. Graficul Superior: Traiectoria acumulării de zăpadă în România (Romania Winter Snowfall Accumulation Trajectory)

Perioada analizată: 1 decembrie 2026 - 1 mai 2027.

Climatologia istorică (1995-2024 - linia neagră): În mod normal, la nivel media național se acumulează un total mediu de circa 97,1 cm de zăpadă pe întreaga perioadă.

Media ansamblului ECMWF (linia roșie): Modelul estimează o acumulare medie totală de 89 cm.

Deficit estimat: La sfârșitul perioadei de iarnă meteorologică (decembrie-ianuarie-februarie / DJF), modelul preconizează o abatere negativă de -3,6 cm față de normă (marcată cu zonă bej, reprezentând Snowfall Deficit).

Concluzie grafic: Cantitatea totală de zăpadă la nivel național va fi ușor sub media multianuală (deficit moderat), dar fără o reducere drastice pe ansamblul întregii țări.

2. Harta Inferioară: Anomalia stratului de ninsori în intervalul 1 decembrie-1 martie (Snowfall Anomaly)

Harta evidențiază variațiile regionale majore ale cantității de zăpadă preconizate în raport cu mediile multianuale:

Zona cu excedent (Ninsori peste medie - nuanțele albastre):

Se observă un nucleu pronunțat cu precipitații sub formă de ninsoare peste norma climatologică (+5 cm până la +15 cm) localizat în jumătatea de nord a țării, axat în special pe nordul Transilvaniei, Maramureș și zona Carpaților Orientali (în aria apropiată de Cluj-Napoca și extinzându-se spre nord-est).

Zone cu deficit moderat până la accentuat (nuanțele maro/bej):

Sudul și sud-estul țării (Muntenia, Dobrogea, Oltenia): În zone precum București, Constanța sau Craiova, anomalia este negativă (-5 cm până la -15 cm față de medie), ceea ce indică ierni mai blânde sau precipitații preponderent sub formă de ploaie/lapoviță în locul ninsorilor.

Vestul țării (Banat, Crișana): În regiunea Timișoarei se observă de asemenea un deficit de zăpadă (-7 cm până la -15 cm).

Moldova (zona Iași - Bacău): Prezintă valori ușor sub medie sau apropiate de normă.

Concluzii:

Iarna 2026-2027 se anunță, la nivel de ansamblu național, ușor mai săracă în ninsori decât media ultimilor 30 de ani.

Unde va ninge mai mult: În zonele montane din nord și în nordul Transilvaniei/Maramureș se anticipează un strat consistent de zăpadă, local peste mediile multianuale.

Unde va ninge mai puțin: În regiunile sudice, sud-estice și vestice (Câmpia Română, Dobrogea, Banat), episoadele cu ninsori consistente vor fi mai rare, fiind favorizate temperaturile mai ridicate și precipitațiile mixte.

Snowfall Explorer va fi actualizat lunar pe măsură ce se apropie iarna 2026-2027, cu o analiză detaliată pentru fiecare regiune și fiecare lună.

Prognoza sezonului de schi 2026-2027

Pentru schiori și practicanții de snowboard, întrebarea principală în fiecare toamnă este dacă stațiunea preferată va avea parte de o iarnă cu suficientă zăpadă.

Pentru a evalua perspectivele sezonului 2026-2027, au fost calculate prognozele cantităților de zăpadă din timpul iernii pentru principalele regiuni de schi din Statele Unite, Canada și Europa, folosind datele din octombrie provenite de la șase modele sezoniere.

Trebuie avut în vedere că aceste estimări sunt realizate pe o grilă cu o rezoluție de aproximativ 100 de kilometri. Prin urmare, valorile descriu regiunea extinsă din jurul fiecărei zone de schi, nu cantitățile exacte de zăpadă care vor cădea pe pârtii, relatează specialiștii Severe Weather Europe. Ceea ce contează cel mai mult este tendința estimată, respectiv dacă ninsorile vor fi peste sau sub nivelul normal.

Stațiunile de schi din SUA: sud-vestul are de câștigat de pe urma fenomenului Super El Niño

Prognoza a analizat 16 regiuni de schi din Statele Unite, de la sud-vest până în nord-est.

Se conturează o separare clară între nord și sud, asociată fenomenului El Niño: regiunile sudice de schi au perspective mai favorabile, în timp ce cele nordice sunt vizate de un sezon cu acumulări mai lente și mai reduse de zăpadă. Și în acest caz, tendința generală contează mai mult decât valorile exacte.

Mammoth conduce clasamentul, cu aproximativ 31 de inchi de zăpadă peste medie. Toate cele șase modele indică un sezon favorabil din punctul de vedere al ninsorilor pentru această regiune. Lake Tahoe are, de asemenea, perspective mai bune, cu aproximativ 14 inchi peste medie. Printre regiunile cu estimări favorabile se numără și Taos, în New Mexico, Munții San Juan din sudul statului Colorado și lanțul Wasatch din Utah. În Colorado, prognoza indică diferențe între regiunile sudice și nordice.

Munții San Juan, din sud, ar urma să înregistreze cantități de zăpadă peste medie, în timp ce Summit County, din nord, este vizat de un sezon cu ninsori sub normal.

Acesta este un tipar caracteristic fenomenului El Niño, în care principala traiectorie a furtunilor se deplasează de-a lungul părții sudice a Munților Stâncoși. Cele mai slabe perspective pentru sezonul de schi sunt estimate în nord-vestul Pacificului și în nordul Munților Stâncoși. Munții Cascadelor din statul Washington și Mount Hood sunt prognozate să primească cu peste 20 de inchi mai puțină zăpadă decât în mod normal.

Jackson Hole și Big Sky indică, de asemenea, deficite clare de zăpadă, toate cele șase modele fiind de acord asupra acestei tendințe. În nord-estul Statelor Unite, Munții Green, Munții White și Munții Adirondack sunt estimați să înregistreze cantități de zăpadă cu aproximativ 4-5 inchi sub medie. Deficitul este mai mic decât cel prognozat în vestul țării, dar indică în continuare un sezon cu ninsori sub nivelul normal.

Stațiunile de schi din Canada: perspective pentru un sezon cu zăpadă puțină

Prognoza pentru principalele regiuni de schi din Canada acoperă zonele de la Columbia Britanică până la Newfoundland.

Spre deosebire de Statele Unite, aici nu se conturează o regiune favorizată. Toate zonele de schi analizate sunt prognozate să înregistreze cantități de zăpadă sub medie în această iarnă, în contextul influenței Super El Niño.

Munții din vestul Canadei se confruntă cu perspective deosebit de slabe. Revelstoke, Marmot Basin și Whistler sunt estimate să primească cu peste 50 de centimetri mai puțină zăpadă decât în mod normal. Pentru Banff, Fernie și Sun Peaks, deficitul prognozat este de aproximativ 35-40 de centimetri. În estul țării, Marble Mountain, în Newfoundland, prezintă cel mai mare deficit, de aproape 68 de centimetri.

Quebecul are cele mai bune perspective relative dintre regiunile canadiene analizate. Mont-Tremblant, Eastern Townships și Mont-Sainte-Anne sunt prognozate să înregistreze cantități de zăpadă cu aproximativ 12-18 centimetri sub medie.

Stațiunile de schi din Europa: un sezon cu ninsori mai reduse

Prognoza pentru unele dintre principalele regiuni de schi din Europa indică, în general, cantități de zăpadă sub medie, pe fondul influenței fenomenului El Niño. Alpii reprezintă însă o excepție din perspectiva gradului de incertitudine.

În cazul Alpilor, cele șase modele meteorologice diferă considerabil. Estimările variază de la peste 30 de centimetri de zăpadă în plus față de normal până la un deficit de 30-60 de centimetri. Media modelelor indică, astfel, cantități de zăpadă apropiate de normal în Alpii de est și ușor sub medie în Alpii de vest. Încrederea în estimarea cantității totale de zăpadă pentru această regiune rămâne însă foarte scăzută.

Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027: principalele concluzii

Cele șase modele meteorologice sezoniere indică, în linii mari, același tipar al ninsorilor asociat fenomenului Super El Niño.

Mai multă zăpadă în sudul și centrul Statelor Unite: cantități peste medie sunt estimate din California spre sud-vest și centrul și sudul Marilor Câmpii, precum și în sudul țării și în sudul Munților Apalași.

Mai puțină zăpadă în nordul SUA: nord-vestul Pacificului, nordul Munților Stâncoși, regiunea Marilor Lacuri și nord-estul Statelor Unite sunt vizate de cantități sub medie.

Schimbări în valea fluviului Ohio: cele două modele principale indică acum mai multă zăpadă pentru această regiune, după ce în septembrie semnalul era apropiat de normal.

Un început lent al sezonului: decembrie nu se evidențiază prin creșteri ale cantităților de zăpadă față de normal. Principalele semnale apar în ianuarie și februarie, iar martie prelungește sezonul în regiunile centrale ale Munților Stâncoși și în Marile Câmpii.

Sud-vestul SUA, favorabil pentru schi: această regiune are cele mai bune perspective, în timp ce nord-vestul Pacificului, nordul Munților Stâncoși și vestul Canadei sunt vizate de un sezon cu mai puțină zăpadă.

Canada și cea mai mare parte a Europei, sub medie: prognozele indică deficite de zăpadă în aceste regiuni, în timp ce Alpii rămân zona cu cel mai ridicat nivel de incertitudine între modele.

Un alt factor important, încă incert, pentru iarna care urmează va fi vortexul polar. O perturbare a acestuia în a doua parte a sezonului ar putea aduce aer mai rece și ar putea crește șansele de ninsoare în regiunile pentru care prognozele actuale indică valori sub medie, după cum a fost prezentat și în actualizarea din octombrie a prognozei pentru iarnă.

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Tags: Prognoza meteo zapada Europa SUA (Statele Unite ale Americii) Stiri Canada
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Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
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Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
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Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Observatornews.ro
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
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