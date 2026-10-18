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Vremea se încălzește în România, cu temperaturi de 25 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM pentru perioada 18-28 octombrie 2026

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Frunze galbene de arțar pe o creangă de copac, cu razele puternice ale soarelui strălucind printre ele pe fundalul unui cer senin de toamnă.
Vremea se încălzește începând de marți, 20 octombrie, iar miercuri maximele pot ajunge la 24-25 de grade în vestul țării și la 22 de grade în București. Sursa foto: Gettyimages
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Vremea se încălzește începând de marți, 20 octombrie, iar miercuri maximele pot ajunge la 24... 25 de grade Celsius în vestul țării și la 22 de grade Celsius în București. Ploile revin din a doua parte a săptămânii, în special în vest, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului.

Cuprins:

Când se încălzește vremea și unde revin ploile

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul 18-28 octombrie 2026 va fi caracterizat de o schimbare treptată a regimului termic. Începutul săptămânii va aduce vreme închisă, temperaturi scăzute și precipitații în special în regiunile nordice, centrale, estice și sud-estice. De marți, 20 octombrie, valorile termice vor crește, iar miercuri, 21 octombrie, vremea va deveni caldă pentru această perioadă în mai multe regiuni.

Mihai Huștiu, meteorolog al ANM, a explicat cum va evolua vremea în următoarele zile și când sunt așteptate noi precipitații.

„Până luni, vremea rămâne în general închisă în partea de est, rece și ploioasă. În schimb, de marți încolo, așteptăm o schimbare în evoluția meteorologică, o încălzire treptată. Marți, miercuri și joi, temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării. Miercuri putem ajunge undeva la 24 de grade Celsius în partea de vest și sud-vest, 22 de grade Celsius în Capitală. Ploile se mai răresc în aceste zile, marți și miercuri. În schimb, de joi s-ar putea ca ploile să revină, de această dată în jumătatea de vest a teritoriului”, a declarat Mihai Huștiu la Antena 3 CNN.

Meteorologul a atras atenția și asupra condițiilor meteo din zona montană înaltă, unde vântul va avea rafale puternice, iar precipitațiile vor fi în continuare sub formă de lapoviță și ninsoare. „În zona montană înaltă, la peste 1.700 de metri altitudine, rafalele pot ajunge la 60-89 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură. Tot în zona montană înaltă, precipitațiile vor fi în continuare sub formă de lapoviță și ninsoare, la peste 2.000 de metri altitudine”, a precizat meteorologul ANM.

Prognoza meteo pentru duminică, 18 octombrie 2026

Duminică, vremea va fi predominant închisă și rece în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde norii vor persista în cea mai mare parte a zilei. În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Va ploua temporar în Moldova și în jumătatea de est a Transilvaniei, iar spre seară și noaptea, local, în Dobrogea și Muntenia. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 l/mp, însă în nordul Moldovei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, precum și posibil în nordul Dobrogei, se vor înregistra izolat peste 15 l/mp. La altitudini de peste 1.900 de metri, în special în masivele Bucegi și Făgăraș, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone se va depune un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, local în Dobrogea, în sudul Banatului și în vestul Olteniei, cu viteze la rafală, în general, de 40-50 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10-11 grade Celsius în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și 21 de grade Celsius în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele se vor situa între 5 și 12 grade Celsius. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

În București, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Maxima va fi de 17... 18 grade Celsius, iar minima, de 8... 9 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros, iar seara și noaptea vor fi posibile ploi slabe.

Vremea luni, 19 octombrie. Ploi în Moldova, Dobrogea și estul țării

Luni, vremea se va menține predominant închisă în centrul, estul și sud-estul țării, iar valorile termice din timpul zilei vor fi sub mediile multianuale specifice datei. Va ploua temporar în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 l/mp și, izolat, vor putea depăși 15-20 l/mp.

În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 2.200 de metri, precipitațiile vor fi în continuare și sub formă de lapoviță și ninsoare. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru perioada respectivă. Ploi slabe vor fi posibile în Maramureș, pe arii restrânse în vestul Munteniei și al Transilvaniei și, posibil, în Oltenia.

Vântul va avea intensificări temporare în Moldova și Dobrogea, cu rafale de 45-60 km/h. Local, în sudul Banatului și vestul Olteniei, vitezele vor ajunge la 35-40 km/h. La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-80 km/h. Maximele vor fi cuprinse între 9 grade Celsius, izolat în jumătatea de nord a Moldovei, și 22 de grade Celsius în Oltenia. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade Celsius.

În Capitală, maxima va ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, iar minima va fi de 9... 10 grade Celsius. Cerul va avea înnorări și va ploua slab trecător.

Marți, 20 octombrie, începe încălzirea vremii

Marți, temperaturile vor crește în regiunile estice, iar în cea mai mare parte a țării se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și ploi slabe, pe arii restrânse, îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte. Noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare, de până la 35-40 km/h, în estul țării și la munte. În cursul nopții, rafalele vor ajunge la 40-60 km/h în sudul Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade Celsius. Minimele vor coborî până la 0 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 12... 14 grade Celsius pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața, pe suprafețe mici, iar noaptea, local în estul și sudul țării, se va semnala ceață sau nebulozitate stratiformă.

În București, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maxima va fi de 19... 20 de grade Celsius, iar minima, de 6... 8 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie slabă va fi redusă.

Miercuri, 21 octombrie, temperaturile ajung la 24... 25 de grade Celsius

Miercuri, vremea va deveni caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie în cea mai mare parte a țării, în special în vest, nord-vest și centru, unde temperaturile vor depăși cu peste 5 grade Celsius mediile multianuale. Maximele se vor situa între 16 grade Celsius în nordul Moldovei și 24... 25 de grade Celsius în Banat și Crișana. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a intervalului vor apărea înnorări, iar probabilitatea de ploaie va crește în regiunile vestice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, precum și în estul și vestul țării. Viteze mai mari vor fi posibile în Banat, sudul Crișanei și zona înaltă a Carpaților Meridionali. Dimineața și noaptea, local în regiunile extracarpatice, se va forma ceață sau nebulozitate stratiformă, posibil însoțită de burniță.

În București, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22 de grade Celsius, iar minima va fi de 9... 10 grade Celsius. Dimineața și noaptea va fi posibilă formarea ceții sau a norilor joși.

Joi, 22 octombrie, ploile revin în jumătatea de vest a țării

Joi, valorile termice se vor menține peste cele specifice datei în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări și va ploua, cu o probabilitate mai mare în jumătatea de vest a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în mare parte, între 17 și 23 de grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe alocuri, în special în estul și sud-vestul țării și la munte.

În București, temperaturile vor rămâne peste cele specifice perioadei. Maxima va fi de aproximativ 20 de grade Celsius, iar minima de 10... 11 grade Celsius. Cerul va avea înnorări, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe parcursul zilei.

Vremea vineri, 23 octombrie. Temperaturi de până la 20 de grade Celsius

Vineri, temperaturile se vor menține mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări temporare, iar local vor fi intervale cu ploaie.

Maximele vor fi, în general, în scădere față de ziua precedentă și se vor situa preponderent între 15 și 20 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse în mare parte între 4 și 12 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări ușoare în estul țării.

În Capitală, maxima va fi de 18... 20 de grade Celsius, iar minima de 7... 9 grade Celsius. Cerul va avea înnorări, iar ploile vor fi mai probabile în timpul zilei.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 24 octombrie

Sâmbătă, 24 octombrie, temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Maximele se vor situa, în mare parte, între 15 și 20 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse, în general, între 3 și 11 grade Celsius. Vor fi înnorări și intervale cu ploaie, cu o probabilitate mai mare în zona montană și în sud-vestul țării. La altitudini mari, în zona montană, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, îndeosebi la munte.

În București, temperatura maximă va fi de aproximativ 19 grade Celsius, iar minima se va situa între 7 și 9 grade Celsius. Cerul va avea unele înnorări, însă condițiile de ploaie vor fi reduse.

Vremea în perioada 25-28 octombrie 2026

Potrivit tendinței evoluției vremii publicate de ANM, în intervalul 25 octombrie, ora 8.00 - 28 octombrie, ora 8.00, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta și de la o regiune la alta, dar se vor situa, în general, în jurul valorilor specifice perioadei.

Pe arii restrânse vor fi posibile intervale cu ploi.

În București, temperaturile vor avea variații mici de la o zi la alta, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

Citește și: Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă

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Tags: Prognoza meteo ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie vreme România
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Majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, prioritățile lui Florin Manole, propus de PSD la Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
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