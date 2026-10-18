Vlăduța Lupău, moment emoționant cu fiul ei în culisele concertului: „Nu contează aplauzele”

Vlăduța Lupău a trăit un moment emoționant în culisele unui concert. Fiul ei cel mare a venit pe scările scenei și s-a refugiat în brațele ei înainte de show.

Renumită pentru spectacolele de amploare pe care le susține în fața a mii de fani, Vlăduța Lupău a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online un moment încărcat de emoție, trăit chiar în culisele concertului său de pe BT Arena din Cluj.

Pregătită să urce pe scenă pentru ultimul număr din cadrul show-ului, îndrăgita artistă a fost surprinsă de prezența fiului ei cel mare, Iair. Băiatul a urcat pe scările din spatele scenei și a căutat imediat refugiul în brațele mamei sale, fără să fie afectat de zgomotul din arenă sau de reflectoarele aprinse.

Imaginile surprinse în spatele cortinei o arată pe cântăreață strângându-și copilul la piept, oferindu-i toată atenția înainte de a păși în fața publicului numeros care o aștepta.

Vlăduța Lupă: „Contează ca eu să am brațele mereu pregătite pentru el”

Impresionată de gestul fiului ei, Vlăduța Lupău a publicat clipul video pe rețelele de socializare, alături de un mesaj plin de sinceritate despre adevăratele priorități din viața sa. Artista a subliniat că, dincolo de succesul profesional și de aprecierea primită pe scenă, rolul de mamă rămâne cea mai importantă realizare.

„Pentru el nu contează aplauzele… contează ca eu să am brațele mereu pregătite pentru el. Pentru el nu sunt Vlăduța Lupău. Sunt MAMA . M-a văzut pe scările scenei înainte să intru la ultimul moment din show și a venit și a stat în brațe și nu s-a dezlipit de pieptul meu. Momentele astea sunt epice, sunt cele care fac spectacol în inima mea”, a mărturisit cântăreața.

Vlăduța Lupău despre Theo Rose: „Să-mi iau bilet în primul rând”

Unul dintre cele mai electrizante momente ale concertului a fost momentul muzical cu Theo Rose. Vlăduța a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegei sale de breaslă.