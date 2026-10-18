Un român a jucat de 4 ori același bilet și a câștigat cel mai mare premiu din istoria unei agenții de pariuri din Italia: „Știe deja cum va folosi banii”

Un român în vârstă de 30 de ani, stabilit în Pederobba, Italia, a câștigat 191.800 de euro după ce a ghicit golurile marcate în șase meciuri de fotbal. Biletul câștigător a fost jucat la o tutungerie din Cornuda, provincia Treviso. Cu banii obținuți, tânărul intenționează să își achite creditul ipotecar și să cumpere un apartament pe care să îl închirieze, scrie Il Gazzettino.

Un român a câștigat 191.800 de euro la pariuri, în Italia

Pe 12 octombrie, tutungeria și agenția de pariuri de pe strada Zanini nr. 4 din Cornuda, a înregistrat un rezultat fără precedent în istoria activității: un român de 30 de ani a câștigat 191.800 de euro grație unui pariu pe șase meciuri de fotbal. Practic, trebuia să indice golurile marcate în șase meciuri diferite. Nu a fost vorba, așadar, de obișnuitul bilet de loterie de tip „răzuiește și câștigă”, ci de un joc mai complex, în care cel care a pariat nu rămâne anonim.

Câștigul l-a umplut, evident, de mândrie pe proprietarul magazinului.

În cei cincizeci de ani de activitate și trei generații diferite la tejghea, acesta este, de fapt, cel mai mare succes atins vreodată. Zeița norocului, pe scurt, a trecut pe la magazin, iar acest lucru le dă speranțe și celor doi tineri colaboratori ai proprietarului, Massimiliano și Angelo, care arată zâmbind biletele câștigătoare.

Ce vrea să facă românul cu banii

„Câștigătorul nu locuiește în comuna noastră, ci în Pederobba. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani, care locuiește în localitatea învecinată și lucrează într-o altă comună din zonă. Este un client destul de obișnuit”, a explicat David Ronzani.

Proprietarul a povestit că bărbatul a intrat în agenție tremurând de emoție, surprins de câștigul neașteptat și incapabil să își ascundă bucuria. Românul a decis deja cum va folosi banii: o parte va merge către achitarea creditului ipotecar, iar restul va fi folosit pentru cumpărarea unui apartament pe care intenționează să îl închirieze.

„A decis deja cum va folosi banii: cu o parte va achita ratele creditului ipotecar pe care îl plătea, iar cu restul va cumpăra un apartament pe care să îl dea în chirie”, a spus Ronzani.

Bărbatul mai câștigase 9.000 de euro în urmă cu doi ani, la o altă agenție de pariuri. „Mă bucur că a ales să investească banii, fără să riște să îi piardă”, a adăugat proprietarul.

A repetat pariul de patru ori

David Ronzani a precizat că biletul a fost jucat de patru ori, fiecare variantă aducând un câștig de aproximativ 48.000 de euro. Astfel, suma totală s-a ridicat la 191.800 de euro.

Proprietarul agenției spune că, în experiența sa, euforia provocată de un câștig poate determina uneori oamenii să își piardă simțul măsurii. „A fost un pariu repetat de patru ori. De fiecare dată a câștigat 48.000 de euro. Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis agenția, în urmă cu 50 de ani”, a mai spus David Ronzani.