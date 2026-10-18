Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până marți, 20 octombrie, la ora 2.00, pentru intensificări ale vântului, ploi, lapoviță și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri. De asemenea, a fost instituit un cod galben de vânt pentru Moldova și local în Dobrogea, valabil de duminică până luni seară. În București, temperaturile maxime vor ajunge la 18... 19 grade Celsius.

Cod galben de vânt în Moldova și Dobrogea

Potrivit ANM, atenționarea de cod galben de vânt este valabilă în intervalul 18 octombrie, ora 21.00 - 19 octombrie, ora 21.00, pentru Moldova și local în Dobrogea.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt. Sursa foto: ANM

„În intervalul menționat, în Moldova și local în Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h”, se arată în mesajul publicat de Administrația Națională de Meteorologie.

În același timp, informarea meteorologică valabilă din 18 octombrie, ora 10.00, până pe 20 octombrie, la ora 2.00, vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații predominant sub formă de ninsoare la altitudini mari.

În intervalul menționat, vântul se va intensifica în Moldova și Dobrogea, unde va atinge, în general, viteze de 45-60 km/h. Intensificări locale sunt prognozate și în sudul Banatului și vestul Olteniei, cu viteze de 40-45 km/h.

La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.

Ploi în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Ninsori, la peste 2.000 de metri

ANM anunță precipitații în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și jumătatea de est a Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-35 de litri pe metru pătrat.

La altitudini mari, în general de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Potrivit meteorologilor, în special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, pe parcursul intervalului de valabilitate se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri, în general.

Prognoza meteo pentru București, în perioada 18-20 octombrie

În Capitală, valorile termice vor crește ușor în prima parte a intervalului și se vor apropia de cele specifice datei. Pentru perioada 18 octombrie, ora 10.00-19 octombrie, ora 9.00, ANM prognozează o temperatură maximă de 16... 17 grade Celsius și o minimă de 8... 9 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales seara și noaptea va ploua slab, cu o cantitate de apă de 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat.

În intervalul 19 octombrie, ora 9.00-20 octombrie, ora 2.00, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice datei. Maxima va ajunge la 18... 19 grade Celsius.