Stenograme din ședința PNL în care partidul lui Bolojan a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, cu PSD majoritar: „Țara are nevoie de guvern și altul nu se poate”

Partidul condus de Ilie Bolojan a decis în ședința Biroului Permanent Național de sâmbătă, 17 octombrie, să dea un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acest Executiv, ci cei de la PSD, potrivit surselor Libertatea. Votul în Parlament va fi pe 20 octombrie.

Părerile au fost împărțite în ședința care a durat 3 ore, dar votul a fost majoritar pentru învestirea Guvernului Niculescu.

Ce s-a discutat în ședința internă din PNL în urmă cu puțin timp, potrivit stenogramelor:

Ilie Bolojan: „Suntem la peste cinci luni de când Guvernul pe care l-am condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD. De atunci, ne aflăm într-o stare de provizorat, ceea ce a presupus o capacitate limitată de reacție, având în vedere prevederile legale care reglementează activitatea unui guvern interimar. Ca efect al acestei situații și al celor cinci luni de provizorat, am ajuns într-un punct în care, din perspectiva funcționării instituțiilor statului, unele dintre acestea se află la limita capacității de funcționare, din cauza nealocării fondurilor bugetare necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții normale până la sfârșitul anului. Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, așadar, o problemă de calcul politic. Este, pur și simplu, o problemă de responsabilitate. Așa cum ați văzut, a fost depusă o listă guvernamentală formată parțial din tehnocrați și parțial din membri ai Partidului Social Democrat. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, evoluțiile politice din ultimii trei ani și lecțiile pe care le-am tras, dacă am face exclusiv un calcul strict politic, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern. Există însă o responsabilitate pe care o am atât eu, personal, în calitate de prim-ministru interimar, cât și Partidul Național Liberal”.

Siegfried Mureșan: „Noi vrem divorțul de PSD. Trebuie să îl semnăm. A-i pune pe ei la guvernare și noi semnăm, asta înseamnă votul nostru de marți. E consecvent cu ce am decis în cadrul partidului de mai multe ori. Faptul că pentru noi decizia e apăsătoare și nu ne place să îi vedem pe acești miniștri în guvern arată că avem anticorpi puternici la PSD. Confirmă că vom fi o forță redutabilă. PSD vrea să fim alături de ei, noi vrem să fim separați de ei. Sunt convins că, dacă acest guvern nu va trece, nu vom avea anticipate, ci o nouă desemnare. Acesta va fi un guvern PSD. Țara are nevoie de guvern și altul nu se poate”.

Dan Motreanu: „Responsabilitatea trebuie să existe azi. În urmă cu 6 luni, am spus că noi nu vom mai guverna cu ei dacă vor depune moțiunea. Era o moțiune scrisă de PSD și AUR, arăta un preambul de program de guvernare, un mod de acțiune și gândire comun. Am spus că cei care au depus moțiunea să vină să guverneze. Am avut patru decizii. PNL are cea mai mare perspectivă de a fi un partid puternic, în opoziție.”

Mircea Fechet: „Am avut o ședință de BPJ + primari, consilieri județeni. După ore întregi de discuții extrem de tensionate, cu o cvasiunanimitate, toți colegii au decis să susținem propunerea președintelui Bolojan. Am înțeles că România trebuie pusă pe primul loc. Urmează să plătim un cost politic, bătălia cu PSD e pe viață și pe moarte. Decizia e complicată, dar împreună vom reuși să depășim”

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.