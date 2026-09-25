O amendă pentru viteză nu înseamnă același lucru peste tot în Europa. În unele țări plătești câteva sute de euro, în altele poți rămâne fără permis, iar în Danemarca și Austria, pentru abateri foarte grave, autoritățile pot ajunge inclusiv la confiscarea mașinii. Regulile diferă și în funcție de vreme, trafic sau chiar intervalul orar, motiv pentru care limita de pe indicator contează mai mult decât regula generală pe care o știi despre țara respectivă.

În Danemarca și Austria poți ajunge să pierzi mașina

Danemarca are unele dintre cele mai dure reguli pentru ceea ce autoritățile numesc „condus nebunesc”. Dacă mergi cu 200 km/h sau mai mult ori depășești limita cu peste 100% în anumite condiții, poliția poate confisca vehiculul. Regula poate fi aplicată chiar și atunci când mașina nu îi aparține șoferului.

În Austria, legislația a devenit mai dură din martie 2024. Dacă depășești limita cu peste 80 km/h în localitate sau cu peste 90 km/h în afara localității, mașina poate fi confiscată temporar, iar în anumite situații poate ajunge să fie confiscată definitiv. La depășiri mai mici, dar tot foarte mari, se poate aplica aceeași măsură dacă șoferul este recidivist.

Austria aplică și amenzi care pot ajunge la 7.500 de euro pentru cele mai grave depășiri, pe lângă suspendarea permisului.

În Franța limita scade când plouă, iar în Austria se poate schimba în funcție de trafic și oră

Limita de 130 km/h de pe autostradă nu este valabilă în orice situație. În Franța, de exemplu, limita maximă pe autostradă scade în mod normal de la 130 la 110 km/h atunci când plouă. Pe alte categorii de drumuri există reduceri similare.

Austria folosește intens limite dinamice. Senzorii monitorizează traficul, ploaia, ceața sau alte condiții de pe autostradă, iar panourile electronice pot reduce automat viteza permisă. Există și restricții valabile numai în anumite intervale. Pe autostrada A10, de exemplu, în vara lui 2026 au existat sectoare unde limita de 100 km/h era aplicată de vineri după-amiază până duminică seara pentru gestionarea traficului foarte intens.

Asta înseamnă că nu este suficient să știi că în Austria „se merge cu 130”. Dacă panoul de deasupra autostrăzii arată 100 sau 80 km/h, aceea este limita care se aplică în acel moment.

Radarul nu este peste tot doar o cameră lângă drum

Pe lângă radarele fixe și mobile, tot mai multe țări folosesc sisteme care calculează viteza medie pe un sector de câțiva kilometri. În acest caz, nu mai ajută să încetinești doar înaintea camerei și să accelerezi imediat după.

Nici marjele de toleranță nu sunt identice. Germania este considerată relativ moderată în privința toleranțelor și amenzilor pentru abaterile mici, în timp ce în alte țări sancțiunile cresc mult mai repede. Elveția este cunoscută inclusiv pentru sancțiuni foarte dure în cazul depășirilor grave, iar pentru șoferii străini autoritățile pot solicita plata unor sume sau garanții înainte ca aceștia să își continue drumul.

Amenzile primite într-o altă țară din Uniunea Europeană nu dispar automat când te întorci în România. Autoritățile pot identifica proprietarul mașinii și pot trimite ulterior sancțiunea acasă, iar ignorarea ei poate duce la costuri suplimentare.