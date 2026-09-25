Președintele francez Emmanuel Macron a pledat vineri, în fața Papei Leon al XIV-lea, pentru înființarea unei „organizații internaționale” care să împiedice concentrarea „celor mai avansate modele” de inteligență artificială „în mâinile câtorva”, relatează AFP.

„Inteligența artificială trebuie să fie un slujitor, nu un stăpân. Revoluția digitală trebuie să provoace, nu să înrobească”, a subliniat președintele francez în timpul unui discurs ținut la Palatul Élysée.

„Prin urmare, este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că cele mai avansate modele nu ajung în mâinile câtorva, care ar trebui apoi să decidă pentru întreaga umanitate, și nici că aceste progrese exponențiale nu ne fac să pierdem controlul”, a adăugat el.

Emmanuel Macron a avertizat totodată că inteligența artificială riscă să ducă la „o ruptură antropologică fără precedent”, lovind „munca, creația, cercetarea, educația, informația și legăturile sociale”.

În opinia președintelui francez, este nevoie de „o organizație internațională care să reconcilieze progresul tehnologic, dreptatea și umanismul”.

La rândul lui, Papa Leon al XIV-lea a avertizat în privința riscului de a pierde „umanitatea în mijlocul «paradisului mașinilor» care invadează și ne modelează viața de zi cu zi”.

Papa de origine americană a îndemnat companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale să dea dovadă de „discernământ etic”, astfel încât progresul tehnologic să rămână în slujba omului și a demnității sale.

„Fără un fundament etic comun, multiplicarea canalelor de comunicare riscă să răspândească informaţii false şi să dea curs unor vorbe fără sens, blocând astfel dialogul, în loc să-l favorizeze. Inteligenţa artificială amplifică această problemă. În pofida faptului că aceste sisteme pot corela date, ele nu pot răspunde problemelor referitoare la sensul vieţii omului, care îşi are rădăcinile în experienţa trăită. Or, fiinţa umană nu poate trăi fără sens. Sensul este oxigenul spiritului”, a transmis papa și în fața UNESCO.

Subliniind rolul UNESCO, „un loc în care omenirea reflectează asupra sa, asupra istoriei sale şi asupra viitorului său”, el a încurajat „comunitatea internaţională în ansamblul său să acorde o atenţie specială protecţiei copiilor şi tinerilor” în fața noilor tehnologii și inteligenței artificiale.

„În era digitală, vulnerabilitatea lor nu trebuie să devină niciodată un pretext al exploatării. Fie ca aceste tehnologii să le susţină dezvoltarea, educaţia şi relaţiile, să le păstreze libertatea de a gândi şi de a discerne şi să rămână mereu în serviciul demnităţii persoanei umane”, a pledat Papa Leon al XIV-lea.