Un indicator fals de limitare a vitezei a fost montat într-o zonă din Haldensleben, Germania, unde limita reală era de 50 km/h. Aproape 400 de șoferi au primit amenzi în trei zile, înainte ca autoritățile să descopere că indicatorul de 70 km/h fusese instalat ilegal, potrivit HNA.

În Haldensleben, în landul german Saxonia-Anhalt, o persoană necunoscută a montat un indicator fals de limitare a vitezei de 70 km/h într-o zonă în care limita legală era de 50 km/h.

Indicatorul, realizat manual, a fost amplasat chiar în apropierea unui radar. Potrivit poliției, este posibil ca scopul să fi fost inducerea în eroare a șoferilor și provocarea unor încălcări ale limitei de viteză.

Indicatorul fals ar fi fost suficient de convingător pentru a-i determina pe numeroși șoferi să creadă că limita de viteză fusese majorată de la 50 la 70 km/h.

Falsul semn de circulație era format dintr-un semn rotund, suport și tub și părea, la prima vedere, un indicator rutier real.

Indicatorul a fost construit din mai multe componente care nu sunt folosite în mod obișnuit de autoritățile responsabile de semnalizarea rutieră.

Scopul era unul clar: șoferii care vedeau indicatorul de 70 km/h accelerau, iar dispozitivul de măsurare a vitezei înregistra depășirea limitei legale de 50 km/h.

Consecințele au apărut rapid. Potrivit informațiilor publicate de MDR, aproape 400 de șoferi au primit amenzi pentru viteză între 4 și 6 septembrie 2026.

Problema a fost descoperită ulterior de autoritățile locale, care au îndepărtat indicatorul fals.

În acel moment însă, numeroase proceduri de sancționare fuseseră deja inițiate.

Șoferii care au fost înregistrați depășind limita în perioada respectivă nu vor trebui să plătească amenzile.

Un purtător de cuvânt al orașului a explicat că toate amenzile date în acel weekend vor fi anulate.

Situația a generat și o pierdere financiară pentru oraș. Printre șoferii surprinși de dispozitiv se aflau inclusiv persoane care circulau cu viteze ce depășeau chiar și 70 km/h, însă și în aceste cazuri sancțiunile din perioada afectată au fost abandonate.

Autoritățile nu consideră incidentul o simplă farsă.