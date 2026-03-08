  • Jules Verne (n. 1828 – d. 1902) a locuit în Amiens timp de 34 de ani (1871-1905). A fost chiriaș al „Maison à la Tour” (Casa cu Turn). Casa a fost achiziționată și deschisă publicului ca muzeu în 1980. A fost restaurată și și-a redeschis porțile în 2006.

„Maison” din cărămidă roșie și globul pământesc

Să te duci la Amiens fără o vizită la casa lui Jules Verne, în universul autorului care a scris „Ocolul Pământului în 80 de zile”, „Călătorie spre centrul Pământului” sau „20.000 de leghe sub mări”, nu se cade.

Romancierul, originar din Nantes, a dat peste această casă mare din cărămidă roșie din Amiens, situată la colțul bulevardului Loungeville cu strada Charles Dubois, apoi oferită spre închiriere. S-a mutat acolo împreună cu soția sa, Honorine.

În biroul de la etaj a scris și s-a jucat cu globul pământesc până în 1900.

1 INTRARE CASA JULES VERNE AMIENSIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Cel mai tradus scriitor francez din lume locuia la Paris când a venit pentru prima dată la Amiens în 1856 pentru nunta unui prieten.

Honorine, dragostea mea

În timpul vizitei sale, s-a îndrăgostit de sora miresei, Honorine de Vianne, tânăra mamă văduvă cu două fiice, și s-a căsătorit cu ea, în anul următor. S-au stabilit definitiv la Amiens în 1871, potrivit prezentării Amiens Tourisme.

„Era un muncitor enorm. Se trezea la 5.00 și scria. Nu avea un stil instinctiv. Revizuia neobosit fiecare propoziție de 50-60 de ori cu creionul. Soția sa copia mai târziu manuscrisul cu cerneală. Jules Verne nu avea dezinvoltura unui Balzac, care putea scrie oriunde, chiar și înghesuit într-o diligență”, explica strănepotul său, Jean, pentru APM.

„Parcă m-am născut aici!”

În 1875, autorul, pasionat de orașul său adoptiv, a ținut un discurs sub forma unei povestiri scurte intitulat „Un oraș ideal” în cadrul unei sesiuni publice a Academiei d’Amiens.

„Iată-mă pe deplin cetățean al orașului Amiens. Mi se pare că m-am născut aici”, i-a scris Verne într-o zi prietenului său Félix Duquesne

Scriitor prolific, Jules Verne și-a scris cele mai cunoscute romane în casa din Amiens. Povestirile sale, întotdeauna foarte bine documentate, au loc în general în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Multe dintre operele lui Jules Verne fac parte din seria „Călătorii extraordinare”, care conține 62 de romane și 18 povestiri scurte, printre care:

  • Cinci săptămâni în balon (1863);
  • De la Pământ la Lună (1865);
  • Douăzeci de mii de leghe sub mări (1870);
  • Ocolul Pământului în 80 de zile (1873).

De neuitat sunt Copiii căpitanului Grant (1868) sau Steaua Sudului (1884).

Opera sa a devenit universală și a suferit numeroase adaptări în film, fiind totodată transpusă în benzi desenate, piese de teatru, opere, muzică și jocuri video.

AFIS TEATRU OCOLUL PAMANTULUI IN 80 de zileIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Bucureștiul de pe pardoseală

Ocolul Pământului în 80 de zile n-a trecut prin România, dar la unul dintre etaje, pe o hartă uriașă de pe pardoseală este însemnată și capitala României.

Legătura dintre casa lui Jules Verne din Amiens și București. „Ocolul Pământului” prin orașul unde autobuzele au pe ele poza scriitorului despre care se spune că s-a iubit cu o româncă
Pe harta din casa lui Jules Verne este indicat Bucureștiul

Traseul original al lui Phileas Fogg nu trece prin România. Fogg călătorește din Londra spre Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York și înapoi la Londra. În Europa, el trece rapid prin Paris și Brindisi (Italia).

Pentru miniseria BBC „Ocolul Pământului în 80 de zile” s-au filmat mai multe scene în România, inclusiv în București și în Ploiești.

S-a iubit cu o româncă și a fost la Giurgiu, în București, Brașov și Hunedoara?

Cinci dintre romanele verniene au legătură cu România:

  • Kéraban Încăpățânatul (1882) – în periplul său în jurul Mării Negre, Kéraban trece prin Dobrogea;
  • Mathias Sandorf (1885) – castelul contelui maghiar este situat în Transilvania;
  • Claudius Bombarnac (1891) – în vagoanele trenului Marele Transasiatic se află un călător clandestin român, Cincu, plecat s-o întâlnească pe logodnica sa, Zinca, la Pekin;
  • Castelul din Carpați (1892) – întreaga acțiune se petrece în Transilvania;
  • Pilotul de pe Dunăre (1901) – ultima etapă a călătorie pe Dunăre are loc de la Porțile de Fier până în Delta Dunării.

În cartea „Pe urmele lui Jules Verne în România” (1978), Simion Săveanu, decedat în 2006, a emis ipoteza că între 1882 și 1884 Jules Verne s-a fi iubit cu o anume Luiza Müller, originară din Homorod (județul Brașov).

La îndemnul ei, ar fi făcut o călătorie incognito cu o navă pe Dunăre până la Giurgiu, apoi cu trenul la București și apoi la Brașov și, în final, la Homorod.

Cu această ocazie ar fi cutreierat prin regiune mai multe săptămâni și ar fi vizitat Castelul Colț (pe teritoriul satului Suseni, județul Hunedoara), care a devenit sursă de inspirație pentru romanul „Le Château des Carpathes” („Castelul din Carpați”).

Pe de altă parte, nota Adevărul, Ion Hobana (1931-2011) cunoscut specialist român în opera lui Jules Verne, susţinea în „Douăzeci de mii de pagini în căutarea lui Jules Verne” (2000) că scriitorul francez n-a vizitat niciodată România şi că numai fiul său, Michel, ar fi poposit în zona dunăreană între anii 1898 şi 1902. Potrivit cercetătorului, pentru scrierea romanelor care înfăţişează spaţiul românesc, scriitorul s-a inspirat din impresiile de călătorie ale unui geograf.

Traseul Aronnax și autobuzele colantate cu poza lui Jules Verne

Un traseu în 19 etape care traversează diverse locuri dedicate geniului creativ și imaginației lui Jules Verne este accesibil în centrul orașului Amiens și Le Crotoy.

Aronnax este prezentat drept „traseu turistic literar și cultural, potrivit și pentru familii”. Datorită codurilor QR instalate pe consolele bilingve, aveți acces la videoclipuri captivante, fragmente din romanele citite de actorul Jean-Michel Noirey, chestionare pentru cei mai mici și alte surprize.

De asemenea, toate autobuzele din oraș sunt colantate cu poza lui Jules Verne, iar transportul public este gratuit în fiecare sâmbătă.

Legătura dintre casa lui Jules Verne din Amiens și București. „Ocolul Pământului” prin orașul unde autobuzele au pe ele poza scriitorului despre care se spune că s-a iubit cu o româncă

„A fost un om al mării”

În copilărie, Jules Verne a trăit în Nantes. Orașul era deja un port comercial aglomerat. El privea navele sosind și plecând, cu mărfurile încărcate și descărcate. Această activitate constantă îl fascina. Îi plăcea să găsească singurătatea lângă mare; era cu siguranță un refugiu pentru el. Obișnuia să stea într-o simplă barcă cu vâsle de-a lungul țărmului și să scruteze orizontul.

A fost un om al mării înainte de a fi un om al naturii. Puține dintre romanele sale nu reușesc să evoce marea sau oceanele. A fost unul dintre primii care au înțeles importanța mării pe Pământ – Jean Verne 

Contrar opiniei populare, el nu era specialist în științe navale sau în științe. S-a inspirat din cunoștințele timpului său și a cerut sfaturi de la experți. Ca un cercetător, a adunat informații pentru a-și susține scrierile. Un adevărat artist, a inventat lumi în intimitatea biroului său, ca într-un atelier.

Stră-strănepoții

Michel, singurul fiu al lui Jules Verne, a avut 3 copii: Michel, Georges și Jean-Jacques. Acesta din urmă, autorul unei biografii a bunicului său sub numele de Jean Jules-Verne, a fost tatăl lui Jacqueline (născută în 1921) și Pierre (1931-1972). Pierre este tatăl lui Jean-Michel (66 de ani), stră-strănepotul scriitorului.

Din a doua sa căsătorie a lui Jean-Jacques s-a născut Jean (73 de ani), al doilea stră-strănepot a lui Jules.

Jean-Michel, 65 de ani, jurnalist de investigație și scriitor, și Jean nu se înțeleg!

Fost cântăreț de operă, Jean, care locuiește la Strasbourg, a descoperit imensa operă a străbunicului său abia la vârsta de 22 de ani. În 2005, Jean a lăsat moștenire întreaga sa avere orașului Nantes, tot ce i-a mai rămas din ilustrul său strămoș.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Cum va fi vremea în București, în perioada 8 - 10 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite
Știri România 11:27
Cum va fi vremea în București, în perioada 8 – 10 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Știri România 10:14
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
Fanatik.ro
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Stiri Mondene 13:53
Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Stiri Mondene 12:54
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Mediafax.ro
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv
Fanatik.ro
Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului