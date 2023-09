Legume de toamnă – care sunt și beneficii au

Toamna este un moment minunat pentru a vă bucura de bogăția naturii și pentru a savura legumele proaspete și sănătoase pe care această perioadă le oferă. Consumul de legume de toamnă proaspete poate contribui la menținerea unei alimentații sănătoase și la bucuria de a gusta preparate delicioase în această perioadă a anului.

Iată câteva dintre legumele populare de toamnă:

Dovleac

Dovleacul este una dintre cele mai apreciate legume de toamnă, fiind folosit pentru diverse preparate, cum ar fi plăcinta cu dovleac și supa de dovleac. Este bogat în vitamina A, C și fibre, fiind benefic pentru sănătatea ochilor și sistemul imunitar. Dovleacul plăcintar este unul dintre cele mai cunoscute soiuri de dovleac cultivate la noi în țară. Îl poți recunoaște după forma lunguiață. Așa cum este și cunoscut, dovleacul plăcintar are un gust foarte dulce și este ideal pentru plăcinte.

Dovlecii conțin carotenoizi, compușii care dau culoarea portocalie. Unul dintre acești pigmenți este betacarotenul, care este transformat parțial în vitamina A și oferă un avantaj pentru sănătatea ochilor. Consumul de dovleac protejează împotriva apariției degenerării maculare, afecțiune ce apare odată cu înaintarea în vârstă.

Ciupercile

Ciupercile sunt gustoase și versatile în bucătărie, dar oferă și o serie de beneficii pentru sănătate datorită conținutului lor nutritiv.

Ciupercile sunt o sursă bună de proteine, fibre dietetice, vitamine și minerale esențiale, cum ar fi vitamina D, vitamina B6, niacină, acid folic, fier, potasiu și seleniu. Ele sunt bogate în apă și au un conținut scăzut de calorii, ceea ce le face potrivite pentru dietele cu conținut caloric redus.

Ciupercile sunt una dintre puținele surse vegetale de vitamina D. În timpul creșterii, ciupercile sunt expuse la lumină solară, ceea ce le ajută să sintetizeze vitamina D. Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, sistemul imunitar și sănătatea generală a organismului.

Ciupercile conțin antioxidanți, precum seleniul și vitamina C, care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor cauzate de radicalii liberi. Fibrele din ciuperci pot ajuta la menținerea sănătății digestive, promovând tranzitul intestinal și reducând riscul de constipație. Ciupercile pot fi benefice pentru persoanele cu diabet de tip 2, deoarece au un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că pot contribui la menținerea nivelurilor de zahăr din sânge sub control.

Morcov

Morcovii sunt cunoscuți pentru culoarea lor portocalie strălucitoare, dar pot fi găsiți și în alte culori, cum ar fi roșu și violet. Pot fi consumați cruzi ca gustare sau folosiți în supe, tocane și salate.

Datorită conținutului de beta-caroten, luteină și zeaxantină, nutrienți cu proprietăți antioxidante puternice, morcovii previn instalarea afecțiunilor oftalmologice și sunt esențiali pentru menținerea sănătății ochilor.

Potasiul din compoziția legumei contribuie la relaxarea vaselor de sânge și reduce riscul de creștere a valorilor tensiunii arteriale (hipertensiune). Morcovii au un conținut ridicat de fibre solubile și insolubile și ajută la menținerea unui nivel optim de colesterol în sânge.

Varză

Varza este un aliment de bază în bucătăria românească de toamnă și poate fi găsită în diverse varietăți, cum ar fi varza albă, roșie și kale.

Varza este un aliment accesibil, cu un gust subtil, ușor de gătit și de asezonat. Cu un conținut ridicat de apă, dar valoroasă din punct de vedere nutrițional, varza este una dintre cele mai apreciate legume.

Varza este bogată în vitamine, minerale, dar și în fibre. Varza roşie are o valoare nutritivă chiar mai mare decât cea verde. Are mai mulţi antioxidanţi şi o cantitate mai mare de vitamina C, de cel puţin cinci ori mai mare. De asemenea, conţine mai mult carotenoid. Este bogată în vitamina K și fibre.

Poate fi folosită pentru a face sarmale, varză murată sau salate de toamnă.

Legume și fructe de toamnă

Cartof

Cartofii sunt o sursă importantă de carbohidrați și pot fi găsiți în diverse soiuri, inclusiv cartofi albi și dulci.

Sunt versatili în bucătărie și pot fi pregătiți sub formă de piure, cartofi prăjiți, cartofi la cuptor sau chiar chipsuri. Cartofii conțin vitamina C, potasiu și fibre.

Datorită conținutului de substanțe nustritive, minerale, vitamine și antioxidanți, cartofii au multiple beneficii în menținerea sănătății, atunci când sunt consumați cu moderație și gătiți corespunzător.

Cartofii au un efect antiinflamator vizibil, fiind folosiți cruzi, ca remediu pentru diferite dureri, entorse sau inflamații. Cartofii conțin o substanță numită colină. Sunt studii care susțin că această substanță are un rol important antiinflamator. Se pare că nu degeaba bunicile noastre foloseau comprese cu cartofi cruzi rași pentru a calma durerile în gât.

Cartofii sunt o sursă importantă de vitamina B6. Această vitamină joacă un rol vital în metabolism, prin transformarea carbohidraților și a proteinelor în glucoză și aminoacizi.

Roșii

Toamna este momentul recoltării ultimelor roșii coapte în grădini.

Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant care poate ajuta la protejarea pielii de efectele negative ale razelor UV și la menținerea sănătății ochilor.

Sunt folosite în sosuri, supe, salate și multe alte preparate.

Roșiile sunt foarte bune pentru sănătate. În primul rând, ele ajută la o dietă echilibrată, datorită conținutului său de vitamine și alți compuși benefici pentru organism. Pentru că o roșie are peste 90% apă, valoarea sa calorică este foarte scăzută.

Ardei

Ardeii pot fi găsiți în diverse culori și grade de iuțeală.

Sunt o sursă excelentă de vitamina C și antioxidanți.

Pot fi folosiți în mâncăruri gătite, salate sau chiar umpluți cu carne și orez pentru a prepara ardei umpluți.

Țelină

Țelia este o legumă subestimată, dar foarte sănătoasă, cunoscută pentru aroma și textura sa unice.

Este o sursă bună de fibre, vitamina K și potasiu.

Poate fi folosită în supe, tocane, salate sau ca garnitură pentru alte preparate.

Fasole verde

Fasolea este recoltată în toamnă și poate fi găsită sub formă de fasole verde sau fasole boabe.

Este o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și vitamine, cum ar fi vitamina K și vitamina B9 (acid folic).

Poate fi gătită în tocane, ciorbe sau consumată ca garnitură sau în salate.

Sfeclă roșie

Sfecla roșie este adesea folosită pentru a face borș de sfeclă sau pentru a fi consumată ca salată.

Este bogată în antioxidanți, cum ar fi betanina, care îi conferă culoarea caracteristică.

Sfecla roșie are beneficii pentru sănătatea inimii și poate ajuta la menținerea tensiunii arteriale normale.

Ceapă

Ceapa este un ingredient esențial în multe rețete românești, inclusiv în supe, tocane și mâncăruri gătite.

Este o sursă bună de vitamina C, vitamina B6 și fibre.

Consumul regulat de ceapă poate ajuta la întărirea sistemului imunitar și la reducerea riscului de boli cronice.

Usturoi

Usturoiul este cunoscut pentru aroma și gustul său puternic și este utilizat în multe preparate culinare.

Are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii și poate ajuta la menținerea sănătății sistemului respirator.

Poate fi folosit proaspăt sau sub formă de pudră în mâncăruri gătite.

Vinete

Vinetele sunt recoltate în toamnă și sunt folosite pentru a face diverse preparate, cum ar fi mâncăruri cu vinete și salate.

Sunt o sursă bună de fibre și conțin antioxidanți benefici pentru sănătate.

Pentru a evita înmuierea în ulei în timpul gătirii, vinetele pot fi întâi coapte sau fierte înainte de a fi adăugate în rețete.

Fasolea boabe

Fasolea boabe, cunoscută și sub numele de bob, este adesea găsită în toamnă.

Este o sursă bună de proteine vegetale, fibre, vitamina B și minerale, cum ar fi fierul.

Poate fi folosită în tocane, salate sau în preparate tradiționale.

Broccoli și conopidă

Broccoli este o legumă crucifere bogată în nutrienți și antioxidanți, cum ar fi vitamina C și sulforafan.

Este utilizat în salate, supe, tarte și preparate la cuptor.

Consumul de broccoli poate contribui la protejarea sănătății inimii și la prevenirea anumitor tipuri de cancer.

Gulie

Gulia este o legumă cu o textură crocantă și un gust ușor picant.

Poate fi consumată crudă în salate sau gătită în diverse preparate, inclusiv în supe și tocane.

Este o sursă bună de vitamina C și fibre.

Bostan

Bostanul, asemănător cu dovleacul, este adesea utilizat în rețete dulci, cum ar fi plăcinta de bostan.

Este bogat în vitamina A, vitamina C și fibre.

Semințele de bostan pot fi prăjite și consumate ca gustare sănătoasă.

Hrean

Hreanul este cunoscut pentru gustul său picant și este adesea folosit pentru a face hrean ras sau sos de hrean.

Este bogat în vitamina C și are proprietăți antibacteriene.

Este un ingredient tradițional în preparatele de sărbătoare, cum ar fi sarmalele, supele sau salatele.

Leguma de culoarea alb gălbuie, hreanul are rădăcina groasă, cu coajă maronie și miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, A, B1, B2, dar și fier, calciu, potasiu, magneziu și uleiuri volatile. Rădăcina are un miros înțepător datorită sulfurii de alil, un gust intens picant și iute.

