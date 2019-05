Locuri de neratat în Maroc – Poarta Africii (PUBLICITATE)

Una dintre cele mai interesante țări din Nordul Africii, Maroc este o poartă spre fascinanta lume a Orientului, unde vei descoperi tradiții berbere, peisaje armonioase și monumente arhitecturale splendide.

Explorează mărețele orașe imperiale precum Casablanca, Rabat sau Marrakech, aventurează-te pe cămilă în Quarzazate sau Erfoud, străbate cele mai înalte culmi ale falnicilor Munți Atlas și descoperă atmosfera tradițională din Fez… Totul într-o singură călătorie de excepție, alături de Europa Travel! Profită de oferta Early Booking cu reducere de până la 22% și rezervă un circuit de 9 zile în Maroc – Poarta Africii, la tariful de 699 euro/persoană – valabil până la 10 mai, în limita locurilor disponibile!

Cele 4 capitale imperiale ale Marocului

Cu plajele sale de aur, apele de culoarea safirului, peisajul arid al deșertului și până la orașele pestrițe cu superbe palate mozaicate, piețe aglomerate doldora de produse berbere, kasbah-uri tradiționale … nu este de mirare de ce Maroc este una dintre destinațiile de văzut măcar o dată în viață.

Circuitul de la Europa Travel îți deschide calea spre lumea fascinantă a Orientului, vizitând prima dintre cele patru foste capitale imperiale. Casablanca este un oraș unde amestecul dintre tradiție și modernitate se simte poate cel mai bine din țară. Orașul cu renume mondial, poate și datorită filmului omonim al regizorului Michael Curtiz, cu Ingrid Bergman și Humprey Bogard, te ademenește încă de cum ai pășit în zona portului, mult prea aglomerat, gălăgios și cosmopolit pentru un loc cu tradiție așa cum este Marocul.

Drumul te duce spre marea atracție din Casablanca și anume Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară ce deține și cel mai înalt minaret construit vreodată (210 metri). Te poți pierde printre localnici, vânzătorii ambulanți și îmblânzitorii de cobre în Medina Antică, în Piața Mohammed, în Cartierul Habous sau în cosmopolita zonă La Corniche.

Pitorescul și tradiționalul Marrakech, de la poalele Munților Atlas, este fără dar și poate cel mai frumos oraș al Marocului. Palatele sale cu arhitectură sublimă și interioare pline de geometrii hipnotizante sau detalii florale unice, sunt principalele atracții ale orașului.

Nu rata Palatul Bahia, El Badi Palace și Moscheea Koutoubia, trei dintre simbolurile arhitecturale ale Orașului Roz. Pentru a simți și mai bine pulsul orașului trebuie să mergi la Medina Antică cu Piața Jemaa el Fnaa, două locuri ce fac parte din UNESCO, fiind încojurate de ziduri fortificate din piatră galbenă decolorată de vreme.

Capitala culturală și tradițională a Marocului, Fez nu putea lipsi din circuitul de la Europa Travel, prilej excelent să te pierzi pe străzile labirintice ale Medinei Antice ce face parte din UNESCO, locuită și astăzi de 70.000 de marocani. Fes el Bali este considerată cea mai mare medină din lume, dominată de Minaretul Medersa Bou Inania. Simbolul orașului este Palatul Regal Dar El Makhzen, pe care îl poți observa din exterior și Moscheea Quarouiyen, unde se află cea mai veche universitate islamică din lume.

Aventuri în Desertul Sahara

Traversează culmile luxuriante ale Munților Atlas unde se află Tiz-in-Tichka, localitatea de la cea mai înaltă altitudine din Nordul Africii, și pătrunde în cultura berberă vizitând Quarzazate și Erfoud, dincolo de care se întinde nesfârșitul Deșert Sahara pe care-l poți admira într-un jeep-safari până la Merzouga.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala Circuit Maroc – tarif: 699 euro/persoana, 9 zile (2 nopti in Casablanca, 1 noapte in Marrakesh, 1 noapte in Quarzazate, 1 noapte in Erfoud -Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi cu autocar conform program, plimbare cu camila in desert, jeep-safari, ghid local, asistenta turistica. *Oferta valabila pana la 10 mai, in limita locurilor disponibile, include reducerea de 22% din tariful standard de 899 euro/persoana. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407