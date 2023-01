Bucătăria olandeză

Combinând gusturile tradițional nord-europene cu aromele din lumea întreagă, Țările de Jos au dezvoltat o bucătărie unică, cunoscută pentru preparate copioase și pentru gustările cele mai diverse. Aceste delicii culinare pot fi savurate cu o bere locală sau cu latte olandez cremos.

Deși bucătăria variază în funcție de regiune, fiecare având cu produse specifice, există o serie de mâncăruri și ingrediente tipic olandeze. Iată ce mâncăruri să încerci în Olanda:

Mâncăruri pe care să le încerci în Olanda

Hollandse Nieuwe Haring

Mâncăruri pe care să le încerci în Olanda – Hollandse Nieuwe Haring

Hollandse nieuwe haring este un hering crud acoperit într-un lichid de conservare, făcut din oțet, condimente și cidru. De obicei, sunt consumate ca o gustare și sunt adesea servite singure sau cu ceapă.

Heringul poate fi numit „Hollandse Nieuwe” doar dacă peștele este prins între mai și iulie.

În Țările de Jos, Hollandse Nieuwe Haring este mâncat ridicând heringul de coadă în aer și apoi mușcat în sus. Desigur, vă puteți bucura și de acest deliciu olandez mâncându-l în bucăți mici sau pe un sandviș numit „broodje haring”.

Appeltaart

Appeltaart

Nu am putea avea o listă cu mâncăruri pe care să le încerci în Olanda fără Appeltaart. Tarta cu mere este ceva ce trebuie să gustați atunci când vizitați Țările de Jos, este un desert care a făcut parte din cultura lor încă din Evul Mediu.

Merele sunt feliate, acoperite cu aluat de patiserie și de obicei servite cu rișcă.

Stamppot

Mâncăruri pe care să le încerci în Olanda – Stamppot

La fel ca cei mai mulți localnici din restul Europei de Nord, olandezii iubesc cartofii și multe dintre mâncărurile lor se bazează pe această legumă versatilă. Un favorit național, stamppot se face din piureul de cartofi împreună cu una sau două legume de sezon. Cârnații sau slănina sunt apoi așezate deasupra ingredientelor făcute piure și acoperite cu brânză, formând o masă sățioasă, care este deosebit de plăcută pe vreme rece. Majoritatea restaurantelor tradiționale servesc stamppot și poate fi ușor ajustat pentru a satisface nevoile vegetariene.

Sate

Sos sate

Originar din Indonezia, acest sos de arahide picant a devenit un preparat popular în bucătăria olandeză. Disponibil la restaurantele indoneziene, este de obicei turnat peste kebab de pui sau porc și servit alături de orez și salată. Mulți vânzători stradali și pub-uri îl oferă ca și condiment, servindu-l deasupra cartofilor prăjiți, ca alternativă la maioneză.

Bitterballen

Mâncăruri pe care să le încerci în Olanda – Bitterballen

Sunt un fel de chifteluțe, cu carne de vită tocată mărunt, care se asezonează cu un amestec de condimente, apoi se rulează în pesmet și se prăjesc.

Ele fac parte dintr-o categorie de alimente cunoscută sub numele de bittergarnituur, care înseamnă practic „garnitură pentru bitter”. De obicei, sunt savurate cu o halbă sau două de bere, așa că mergeți la cel mai confortabil pub olandez pe care îl puteți găsi și începeți să mâncați cu poftă.

Kaas

Brânzeturi olandeze

Nu putem vorbi despre mâncăruri pe care să le încerci în Olanda fără să vorbim despre brânzeturi. Olandezii fac brânză din anul 800 î.Hr. În plus, Olanda este cel mai mare exportator de brânză din lume. Cu o medie de consum de 21 de kilograme pe an de persoană, putem spune că olandezii își iubesc propria brânză. Olandezii mănâncă brânză la micul dejun, pe sandvișuri la prânz sau ca gustare (tăiată cubulețe) servită cu muștar la sfârșitul zilei. Are un gust minunat cu un pahar de vin sau bere.

Erwtensoep

Erwtensoep

Erwtensoep sau snert este făcut din mazăre decorticată, țelină, praz, morcovi și carne de porc. Această supă de mazăre este o supă foarte groasă. Erwtensoep este consumat în mod tradițional în timpul iernii cu felii de „rookworst” (cârnat afumat) și pâine de secară cu „katenspek” (un tip de slănină olandeză, mai întâi gătită și apoi afumată).

Olandezii consideră că „erwtensoep” bine făcut ar trebui să fie atât de gros încât lingura să stea vertical în el. De aceea, „erwtensoep” este adesea consumat a doua zi, când aromele sunt mai bine amestecate și supa a devenit și mai groasă.

Bamischifjf

Acesta este un alt fel de mâncare olandez inspirat din bucătăria chineză/indoneziană. Bamischijf este bami (tăitei și legume indoneziene), puse împreună și apoi acoperite cu pesmet și prăjite. Acesta este mai mult un răsfăț și cu siguranță nu unul pe care ar trebui să îl aveți în fiecare zi, dacă țineți la silueta voastră.



