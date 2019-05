Maraton de indoor cycling, pe 18 mai, de Ziua Europeana Impotriva Obezitatii (PUBLICITATE)

Se apropie vara , iar preocuparea pentru tonus si forma fizica revin in actualitate, pentru cei mai multi dintre noi. Mersul pe bicicleta (stationara sau de sosea), ramane optiunea la indemana, in stare sa ne aduca reale beneficii fizice si psihice. Despre felul in care trebuie abordat corect, cu beneficii maximizate, un program de indoor cycling, povesteste Radu Restivan, ambasador Abbott World Marathon Majors, fondator 321sport si instructor indoor cycling.

Care sunt particularitatile unei clase de indoor cycling, comparativ cu alte forme de antrenament? Ce beneficii specifice poti enumera?