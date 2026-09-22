În 1977, un bărbat a lăsat mesaj într-o sticlă. 50 de ani mai târziu, un beduin l-a găsit în mijlocul deșertului

Un mesaj vechi de aproape 50 de ani, găsit într-o sticlă în Deșertul Vestic al Egiptului, a dezvăluit o legătură surprinzătoare cu Malta. Descoperirea a fost făcută de Suleiman Zidan, un ghid beduin experimentat, cunoscut pentru explorările sale în regiunea Wadi Jadid, relatează Times of Malta.

O descoperire neașteptată în mijlocul deșertului

Zidan, născut și crescut în tribul Rashaida, este obișnuit să găsească relicve în timpul expedițiilor sale prin deșert, de la movile de piatră cunoscute sub numele de „rjum” până la obiecte rămase de la vechile caravane. Însă, în timpul unei călătorii recente, el a dat peste ceva cu totul neobișnuit: o sticlă de sticlă, găsită pe o creastă stâncoasă, care conținea un bilet scris de mână datând din mai 1977.

Pe bilet erau inscripționate câteva informații cheie: „Mai 1977; Tom Moran; Grupul 6305; Strada „Avich” Bay; Malta”. Deși nu era specificată o localitate, indiciile au condus la Marsaskala, un oraș de coastă din Malta. Vărul și partenerul său de afaceri, Ayman, a trimis imediat un e-mail către Times of Malta, cerând ajutor pentru a găsi informații despre Tom Moran.

Legătura cu Malta

Investigațiile au dus la Carmen Rossiter, sora lui Tom Moran, care a confirmat autenticitatea biletului. „Am crezut că e o farsă când mi-ai trimis mesaj, dar am recunoscut imediat scrisul de mână al fratelui meu”, a declarat Rossiter.

Tom Moran, decedat în 1998 la vârsta de 54 de ani, a fost un geofizician maltez care a lucrat în Egipt pentru o companie americană de explorare petrolieră. Născut într-o familie cu șapte copii, Moran a fost un om de știință respectat, dar și un glumeț, potrivit surorii sale. „Era un om serios, precis în munca sa, dar era și un glumeț”, a adăugat Rossiter.

Moran a părăsit școala la vârsta de 16 ani pentru a se înrola în armata britanică, unde a învățat meseria de geofizician. Cariera sa l-a dus în țări precum Arabia Saudită și Papua Noua Guinee, iar în ultimii ani a lucrat pentru Divizia de Explorare a Petrolului a guvernului maltez. „Întotdeauna spunea că Malta ar trebui să foraze pentru petrol în largul coastei Marsaxlokk, la sud-est, nu spre sud”, a mai spus Rossiter.

Păstrat de deșert timp de decenii

Pe lângă sticlă, Zidan și vărul său au găsit un rezervor de apă vechi din oțel, nituit, și frunze de palmier uzate. „Aproape cinci decenii mai târziu, deșertul i-a păstrat mesajul neatins”, a explicat Ayman.