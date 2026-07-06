Atacul de la rafinăria din Omsk a provocat un incendiu. Amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, a anunțat armata ucraineană într-un comunicat distribuit pe Telegram.

Obiectivul este în adâncimea teritoriului rus, în vestul Siberiei, aproape de granița Rusiei cu Kazahstan, fiind printre cele mai îndepărtate atinse până acum de Ucraina, notează Reuters.

Potrivit Meduza, o publicație rusă din exil, rafinăria din Omsk a fost atacată cu drone.

The Omsk refinery in Russia has been hit at multiple points. At least two oil processing towers have been struck and are burning.



This is Russia‘s largest and most modern refinery with an annual production capacity of 22 million tons. pic.twitter.com/f5e9W8eQJe — (((Tendar))) (@Tendar) July 6, 2026

Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, a anunțat mai devreme că mai multe drone ucrainene au ajuns în „centrul industrial din nordul Omskului”. Nici el nu a precizat consecințele atacului, subliniind doar că serviciile de urgență acționează pentru „lichidarea” urmărilor.

Uriașa rafinărie a companiei Gazpromneft este situată în zona menționată de guvernatorul Hoțenko, la periferia orașului Omsk, precizează Reuters.

Conform Reuters, instalațiile de acolo au procesat anul trecut circa 23 de milioane de tone de petrol, adică o medie de 460.000 de barili pe zi.

În afară de rafinăria din Omsk, ucrainenii au lovit și porturile Ust-Luga și Vîsoțk de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, precum și obiective din regiunile Kaluga și Iaroslavl. Informația provine de la guvernatorii locali.

Odată cu atacul de la Omsk, Ucraina a lovit 13 din cele mari 14 rafinării ale Rusiei. Aceste atacuri au condus la o penurie de combustibili.

Pe de altă parte, regiunea Novosibirsk, situată în sud-vestul Siberiei, se afla luni, pentru prima dată, sub alertă de drone. „Stați acasă dacă este posibil! Căutați adăpost într-o clădire fără ferestre, cu pereți solizi! Evitați ferestrele. Dacă vă aflați afară sau într-un vehicul, mergeți la cel mai apropiat adăpost sau la un alt loc sigur”, se arată în comunicat emis de autoritățile regionale.

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