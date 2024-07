Reședința din Londra a fostului premier britanic Winston Churchill a fost scoasă la vânzare. Cât costă

Churchill a cumpărat proprietatea în Kensington pentru aproximativ 240.000 de lire sterline în 1946, când a pierdut alegerile generale.

Reședința este acum de vânzare, pentru 19,5 milioane de lire sterline, aproximativ 23,2 milioane de euro. Actualii proprietari au cumpărat casa în 2001, cu aproximativ 6 milioane de lire sterline.

Când a cumpărat-o, Churchill a renovat casa. Ulterior, proeminentul premier britanic a achiziționat și proprietatea vecină, iar cele două au fost, ulterior, „unite” într-o singură casă.

Reședința de la Hyde Park Gate 29 are o grădină frumoasă, un living uriaș și șase dormitoare spațioase.

Potrivit agenției imobiliare Knight Frank, dormitorul principal are propria sa terasă, cu vedere superbă la Londra. La subsol este o sală de sport. În plus, casa are detalii fermecătoare, șeminee și stucaturi originale.

Se spune că Churchill a revenit în Hyde Park după ce a suferit o fractură de șod la Monte Carlo, în 1962, iar dormitorul de la primul etaj a servit ca secție postoperatorie.

Winston Churchill. Foto: Hepta

Deseori apreciat ca fiind unul din cei mai mari lideri de război ai secolului trecut, Winston Churchill a servit ca prim-ministru al Marii Britanii în două mandate: 1940-1945 și 1951-1955.

