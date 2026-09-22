Noua tactică folosită de hoții de pe plajele din Grecia, la final de sezon: „Priveau insistent spre lucrurile noastre”

Deși sezonul estival se apropie de sfârșit, infractorii de pe litoralul grecesc nu au luat pauză. O turistă a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare cu privire la o nouă tactică ingenioasă folosită de hoți pentru a fura bunurile lăsate nesupravegheate pe șezlonguri sau pe prosoape.

Incidentul a fost înregistrat pe brațul Kassandra din peninsula Halkidiki, în stațiunea Pefkohori, o destinație extrem de populară și în rândul românilor. Conform mărturiilor, schema este pusă în aplicare de două femei care simulează o situație conflictuală pentru a distra atenția celor din jur și pentru a avea un pretext să scotocească printre lucrurile străinilor, relatează publicația sârbească Blic, parte a grupului Ringier.

Mecanismul înșelătoriei este conceput astfel încât să nu ridice suspiciuni la o primă vedere. Una dintre femei începe să caute insistent prin zona în care sunt așezați alți turiști, pretinzând că i-a dispărut o haină sau un obiect personal. Sub pretextul că își caută bluza rătăcită, femeia începe să ridice prosoapele, geanta și lucrurile celor de pe plajă.

O martoră la o astfel de tentativă a povestit cum a surprins-o pe una dintre suspecte în timp ce îi muta bunurile personale. Când a fost întrebată ce face, femeia a susținut senină că își caută articolul vestimentar pierdut. La scurt timp, partenera ei de scenariu a apărut în zonă având asupra sa obiectul „dispărut”. Cele două au jucat o scurtă scenă de certă improvizată, după care au părăsit rapid zona.

Turiștii vigilenți au observat că, înainte de a trece la acțiune, suspectele verificau atent reacțiile celor din jur și inspectau vizual obiectele de valoare expuse pe plajă. De asemenea, martorii au menționat că cele două femei vorbeau o limbă străină, cel mai probabil germana, tocmai pentru a lăsa impresia unor simple turiste dezorientate.