Noua tactică folosită de hoții de pe plajele din Grecia, la final de sezon: „Priveau insistent spre lucrurile noastre”

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Deși sezonul estival se apropie de sfârșit, infractorii de pe litoralul grecesc nu au luat pauză. O turistă a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare cu privire la o nouă tactică ingenioasă folosită de hoți pentru a fura bunurile lăsate nesupravegheate pe șezlonguri sau pe prosoape.
Incidentul a fost înregistrat pe brațul Kassandra din peninsula Halkidiki, în stațiunea Pefkohori, o destinație extrem de populară și în rândul românilor. Conform mărturiilor, schema este pusă în aplicare de două femei care simulează o situație conflictuală pentru a distra atenția celor din jur și pentru a avea un pretext să scotocească printre lucrurile străinilor, relatează publicația sârbească Blic, parte a grupului Ringier.
Mecanismul înșelătoriei este conceput astfel încât să nu ridice suspiciuni la o primă vedere. Una dintre femei începe să caute insistent prin zona în care sunt așezați alți turiști, pretinzând că i-a dispărut o haină sau un obiect personal. Sub pretextul că își caută bluza rătăcită, femeia începe să ridice prosoapele, geanta și lucrurile celor de pe plajă.
O martoră la o astfel de tentativă a povestit cum a surprins-o pe una dintre suspecte în timp ce îi muta bunurile personale. Când a fost întrebată ce face, femeia a susținut senină că își caută articolul vestimentar pierdut. La scurt timp, partenera ei de scenariu a apărut în zonă având asupra sa obiectul „dispărut”. Cele două au jucat o scurtă scenă de certă improvizată, după care au părăsit rapid zona.
Turiștii vigilenți au observat că, înainte de a trece la acțiune, suspectele verificau atent reacțiile celor din jur și inspectau vizual obiectele de valoare expuse pe plajă. De asemenea, martorii au menționat că cele două femei vorbeau o limbă străină, cel mai probabil germana, tocmai pentru a lăsa impresia unor simple turiste dezorientate.
Acest caz nu este unul izolat pe litoralul elen. În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe tentative similare de furt și în alte stațiuni din nordul Greciei, precum Perea. Poliția locală și ghizii turistici le recomandă celor aflați în vacanță să nu lase obiecte de valoare, bani sau telefoane mobile nesupravegheate atunci când merg în apă și să fie atenți la persoanele necunoscute care creează agitație nejustificată în preajma lucrurilor lor.