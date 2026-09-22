De la 1 octombrie, românii care călătoresc spre litoral nu vor mai fi nevoiți să achite taxa de pod de la Fetești. Cu ce va fi înlocuită

Începând de la data de 1 octombrie 2026, românii care călătoresc cu mașina spre litoralul românesc nu vor mai fi nevoiți să achite taxa de pod Fetești-Cernavodă, după ce Legea 226/2023 va intra oficial în vigoare.

După mai multe amânări succesive, Legea 226/2023 intră oficial în aplicare de la 1 octombrie 2026, aducând o reformă profundă în modul în care sunt taxate vehiculele care circulă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România. Modificările vizează atât conducătorii de autoturisme, cât și firmele de transport de marfă, abrogând definitiv cadrul legislativ care a reglementat tarifele de drum din ultimele două decenii.

Cea mai vizibilă schimbare pentru șoferii de autoturisme este eliminarea completă a vechiului sistem de peaj. Începând cu data de 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă, precum și celelalte tarife de trecere similare aplicate la punctele fixe de pe teritoriul țării dispari în totalitate.

Pentru conducătorii auto care au achiziționat anterior peaje pe care nu le-au utilizat până la data intrării în vigoare a noii legi, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va efectua restituirea contravalorii acestora, în baza unei cereri scrise depuse de utilizator.

Pentru autoturisme și vehiculele de transport de marfă cu o masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, rovinieta rămâne un document obligatoriu, însă algoritmul de calcul suferă modificări substanțiale.

Noua formulă de tarifare integrează principiul european „poluatorul plătește”, având drept scop corelarea directă a costurilor de utilizare a drumurilor cu gradul de poluare generat.

Astfel, valoarea rovinietei va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, durata de parcurs aleasă, dar și de clasa de emisii poluante (norma EURO) înscrisă în documentele mașinii.

În situațiile în care în sistemele de evidență nu există date clare privind norma de poluare a unui vehicul, încadrarea și tarifarea se vor face conform regulilor tranzitorii prevăzute explicit în noua legislație.

Cea mai importantă transformare îi afectează pe transportatorii comerciali care operează vehicule de marfă de peste 3,5 tone. În cazul acestora, clasica rovinietă este înlocuită definitiv cu sistemul TollRo.

Acest nou tarif este structurat ca o taxare bazată pe distanța parcursă, valoarea totală fiind calculată prin înmulțirea unui tarif unitar per kilometru cu numărul efectiv de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România.

Tariful unitar TollRo este conceput pentru a acoperi atât costurile legate de uzura infrastructurii rutiere, cât și pe cele asociate impactului asupra mediului și poluării aerului. Pentru aplicarea corectă a noilor prevederi, vehiculele de transport mixt vor fi asimilate din punct de vedere legal vehiculelor destinate transportului de marfă.