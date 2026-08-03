Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Michigan a precizat că ambele persoane decedate sufereau de afecțiuni preexistente, care au fost grav agravate de boala intestinală și de starea severă de deshidratare.

Autoritățile americane au refuzat să ofere detalii suplimentare privind identitatea victimelor, însă focarul continuă să se extindă rapid în zeci de state.

Ce este Cyclospora și cum se transmite parazitul microscopic

Cyclospora este un parazit sferic, de dimensiuni microscopice, care infectează intestinele și provoacă o afecțiune numită ciclosporiază.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), principalul simptom este o diaree apoasă severă, adesea însoțită de scaune frecvente și explozive, crampe abdominale și stări de greață.

Focarele de ciclosporiază tind să apară cu precădere la sfârșitul primăverii și pe parcursul verii, deoarece microorganismele se dezvoltă rapid în medii calde.

Parazitul se elimină prin fecale și ajunge pe alimente prin intermediul apei de irigații contaminate. În mod obișnuit, boala este rareori mortală și se transmite prin consumul de fructe și legume crude insuficient spălate.

Salata verde din restaurante, principala sursă investigată de autorități

Scara epidemiei actuale este una impresionantă. De la începutul lunii mai, CDC a primit rapoarte privind peste 4.100 de cazuri confirmate și investighează mai bine de 7.400 de alte cazuri probabile în 41 de state americane.

Experții avertizează că numărul real al persoanelor îmbolnăvite este semnificativ mai mare, deoarece multe cazuri ușoare rămân neraportate.

Investigațiile federale au identificat o sursă majoră a îmbolnăvirilor în masă: salata verde importată din Mexic și servită în lanțul de restaurante Taco Bell din nouă state.

Până la sfârșitul lunii iulie, aproape 2.000 de îmbolnăviri și cel puțin 98 de spitalizări au fost legate direct de consumul acestei salate. Ancheta rămâne deschisă, CDC precizând că și alți distribuitori sau retaileri ar putea fi implicați.

O tendință îngrijorătoare înregistrată în ultimul deceniu

Ciclosporioza a fost istoric considerată mai puțin frecventă în comparație cu alte infecții bacteriene transmise prin hrană, cum ar fi Salmonella sau E. coli.

Totuși, numărul cazurilor a început să crească accelerat în SUA în ultimul deceniu, înregistrând vârfuri alarmante în anii 2018 și 2019, când au fost raportate aproximativ 4.700 de cazuri.

Spre deosebire de focarele din trecut, care rămâneau adesea izolate sau neidentificate, infrastructura modernă de testare permite acum depistarea mai rapidă a parazitului.

Cu toate acestea, extinderea focarului actual readuce în discuție siguranța lanțurilor internaționale de aprovizionare cu alimente proaspete și necesitatea unor controale mai severe la frontiere privind apa utilizată în agricultură.